Politierechercheur Hans signeert nieuwste misdaadroman in bibliotheek

Politierechercheur Hans Doheyn, bekend onder zijn auteursnaam Hans J. Russelle, heeft een tweede misdaadroman geschreven. Het boek heet ‘De koffer vol kleuren’ en op vrijdag 9 december signeert Hans zijn tweede telg in de bibliotheek van Koekelare.

Rechercheur Hans is een geboren Diksmuideling en heeft er al een lange carrière opzitten bij de politie. Hij was eerst lid van politiezone Polder van 1 mei 1996 tot 30 april 2005, eerst als lid van de gemeentepolitie Diksmuide en vanaf de fusie in 2001 als rechercheur bij de lokale recherche van Polder. Nu woont hij in het Nederlandse Aardenburg en werkt hij sinds 1 mei 2005 bij de politiezone Damme/Knokke – Heist. Met zijn lokaal geïnspireerde misdaadromans wordt Hans J. Russelle stilaan een begrip in het auteurswereldje. Amper een jaar na zijn eerste boek ‘Steek angst in je vijand’ verschijnt nu zijn tweede telg.

Onze contreien

‘De koffer vol kleuren’ is een misdaadthriller vol spanning, humor en romantiek die zich afspeelt in onze contreien. Opnieuw volgen we de hoofdpersonages Jack en Rachel, wiens levens op bepaalde vlakken gelijklopen met die van de auteur en zijn vrouw. “Ik ben bijzonder trots op mijn nieuwste creatie”, zegt Hans. “Mijn eerste boek schreef ik een beetje als een kip zonder kop: zonder basisstructuur, maar met een hoofd vol ideeën. Deze keer schreef ik als een kip mét kop. Zo dacht ik van in het begin na over de manier om drie verhaallijnen te laten samenkomen.” Hans signeert zijn boek op vrijdag 9 december in de bibliotheek van Koekelare tussen 17 en 19 uur. (JH)