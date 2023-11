Pol schrijft boek over Hitlers generaals en admiraals: “De top van het Duitse leger zat in het Vloethemveld”

Pol Denys heeft een naslagwerk geschreven dat de persoonsgegevens van 660 Duitse officieren vanaf het begin van de Tweede Wereldoorlog tot hun gevangenname bundelt. “Aangevuld met interessante biografische en bibliografische gegevens die een ruimer beeld schetsen dan de eerder droge bevelhebbersdata”, klinkt het bij de auteur.

“Het is geen historisch leesboek, maar een historisch naslagwerk”, verduidelijkt Pol, die met zijn echtgenote Francine in de Hendrik Baekelandlaan in Aartrijke woont, meteen. Pol (65) droeg zijn naslagwerk op aan zijn kleinkinderen. “Omdat zij de oorlogsgruwel nooit zouden moeten meemaken.”

Pol was tot een goed jaar geleden gemeenteraadslid voor Vlaams Belang Zedelgem. Hij zette zijn politieke loopbaan stop na een lange tijd van dienst. “Ik ben er uitgestapt op een hoogtepunt. De partij doet het beter dan ooit tevoren. Door te stoppen met de politiek al volg ik het uiteraard nog kreeg ik meer vrije tijd.”

Zoals ondertussen al enkele jaren bekend is, is de grote dada van Pol Denys het Vloethemveld. Mede dankzij zijn grote inzet kreeg de verborgen groene parel met een zware historisch impact vooral in de vorm van het krijgsgevangenkamp een steeds grotere bekendheid én ontsluiting. “Door jaren bezig te zijn met de geschiedenis van het krijgsgevangenkamp in al zijn facetten, heb ik tal van bronnen geraadpleegd. Wie allemaal in het kamp verbleven heeft, bleef me fascineren. Zo ben ik met heel wat nazaten van Letse krijgsgevangenen in contact gekomen. Maar ik ontdekte ook steeds meer namen van Duitse officieren die in het krijgsgevangenkamp verbleven.”

Ruimer beeld

In de Prisoner of War Camps in Zedelgem en Jabbeke verbleven ruim 200.000 krijgsgevangenen. “Daaronder bevonden er zich ook heel wat hogere Duitse officieren, waarvan velen tot de Generalstab -des Heeres/-der Luftwaffe… behoorden. De top van het Duitse leger zat hier. Mijn naslagwerk bundelt de persoonsgegevens (zonder foto’s) van 660 officieren vanaf het begin van de Tweede Wereldoorlog tot hun gevangenname, aangevuld met interessante biografische en bibliografische gegevens die een ruimer beeld schetsen dan de eerder droge bevelhebbersdata.”

Het boek telt 144 pagina’s en kost 22 euro (afhalen in Aartrijke) of 28 euro (verzending in België). Bestellen via pol.denys@gmail.com.