Poëziewedstrijd gaat op zoek naar dichterlijk talent

Stad Oostende organiseert in 2023-2024 de dertiende editie van de Poëziewedstrijd. Wie de vingers al voelt tintelen, kan nog tot 30 september 2023 gedichten bezorgen aan Stad Oostende. De jury, allen klinkende namen binnen de wereld van het geschreven woord, selecteert begin volgend jaar drie laureaten.

Pen jij je meest intense gevoelens en diepste gedachten neer in zelfgeschreven gedichten? Of is een tussendoorverhaaltje meer je ding? Ben je een vers talent of eerder een doorwinterde dichter? Klim in je pen, laat je klavier rammelen, en neem deel aan de dertiende editie van de Poëziewedstrijd van Stad Oostende. En wie weet, vervoeg je zo het rijtje winnaars van de voorgaande jaren, waaronder Bianca Boer, Wout Waanders, Erwin Steyaert en Paul Rigolle. In 2022 ging Sandra Roobaert (Terra Ason) aan de haal met de hoofdprijs.

Vakjury vol literair talent

De jury bestaat uit ronkende namen zoals Hester Knibbe, Koen Stassijns, Lies Van Gasse, Geert van Istendael, Koen Vergeer, Ellen Deckwitz en Tülin Erkan. De voorzitter van de jury is opnieuw Ivo van Strijtem. Blaas deze kenners van hun sokken en verbaas hen met jouw eigen stukje poëzie.

Schepen Bart Plasschaert is erevoorzitter van de jury. “In het bestuursakkoord van de Stad noteerden we de ambitie om volop in te zetten op literatuur. Poëzie is een moeilijk aspect binnen deze cultuurtak, met de Poëziewedstrijd doen we er echter alles aan om deze soms vergeten kunstvorm actueel te houden. In de fraai vormgegeven bundel die bij iedere editie van de wedstrijd uitgegeven wordt, zullen bovendien opnieuw foto’s te zien zijn gemaakt door de huidige Stadsfotograaf.”

Hoe deelnemen?

Voel je je vingers al tintelen? Kandidaten kunnen tot 30 september 2023 één of twee ongepubliceerde Nederlandstalige gedichten – met een maximale lengte van een A4-pagina – digitaal inzenden. De laureaat ontvangt 3.000 euro, de tweede en derde prijs bedragen respectievelijk 1.500 euro en 750 euro.