Poëziewandeling opent nieuw seizoen van Samen Lezen

De bibliotheek van Meulebeke organiseerde in het kader van Samen Lezen een poëziewandeling doorheen domein Ter Borcht. “We bleven de traditie trouw om een nieuw Samen Lezen-seizoen in te luiden met een poëziewandeling in eigen gemeente”, aldus bibcoördinator Rita Latrez. “Na ’t Veld, Marialoop en De Paanders bleven we nu in het centrum van Meulebeke met een tocht doorheen domein Ter Borcht. Het thema voor Samen Lezen 2025 is ‘Baden in Woorden’.” Tijdens de wandeling brachten Linda Denys, Geert Tallieu, Katrien Vergote, Luc Bouckhuyt, Luc Masschelein, Irene Buytendorp en Rita Latrez elk twee gedichten die in het teken stonden van ‘Lijfelijkheid’, het centrale thema van de Week van de Poëzie. Daarna werd er door de 20 kranige deelnemers gezellig nagekaart in het Kapelhuis. De volgende Samen Lezen-afspraak is op 10 maart (speciale editie met lunch). De locatie wordt nog geheim gehouden. (LB/foto Luc)