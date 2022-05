Poëziewandeling met grensdichters Huis van de Dichter en Nederlandse Schrijvers in Sluis

Het Huis van de Dichter in Watou (BE) en Schrijven in Sluis (NL) zetten een nieuwe stap in hun samenwerking met de organisatie van de literaire wandeling ‘Dichters bij de Grens’. Vier Vlaamse en vier Nederlandse dichters delen dit weekend vier podia in Sint Anna ter Muiden.

“Huis van de Dichter in Watou (BE) en Schrijven in Sluis (NL) zijn niet toevallig twee schrijfverblijven die aanschurken tegen een fysieke landsgrens. Tijdens ‘Dichters bij de Grens’ delen vier Vlaamse en vier Nederlandse dichters vier podia in Sint Anna ter Muiden”, zegt Peter De Roo van het Huis van de Dichter in Watou. Tot begin 2009 was het Huis van de Dichter de woning van Gwij Mandelinck, oprichter, bezieler en organisator van de Poëziezomers van Watou. Sinds februari 2018 wordt het Huis van de Dichter zestien weken per jaar opengesteld als residentie voor auteurs.

Nisrine Mbarki, Esohe Weyden, Mustafa Kör, Heidi Koren, Michael Vandebril, Delphine Lecompte, Tsead Bruinja, Sholeh Rezazadeh en Astrid Haerens zijn de geselecteerde auteurs. “Sommigen van hen creëerden speciaal voor dit publieksmoment op de grens geïnspireerd werk. Gastvrouw en ambassadeur van het ‘Huis van de Dichter’ Astrid Haerens stelt de grensdichters graag voor.” De wandeling op zaterdag 21 mei start om 15 uur en er wordt verzameld aan de Hervormde kerk, Nederherenweg 1 in Sint Anna ter Muiden (Sluis). bij slecht weer vindt het evenement plaats in de kerk. Het parcours is 700 meter en is rolstoeltoegankelijk. Een ticket kost 5 euro. Inclusief 2 consumpties op de receptie achteraf van 17.30 uur tot 19.30 uur. Meer informatie en tickets kan je vinden op www.dichterbijdegrens.eu.