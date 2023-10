Poëziepad van A tot Z is weer twee gedichten rijker

Het Poëziepad van A tot Z is opnieuw twee gedichten rijker. Zopas werd onder een stralende najaarszon de winnaar van de poëziewedstrijd bekendgemaakt. Met niet minder dan 158 deelnemers, Nederlanders en Belgen, werd de negende editie van de wedstrijd dus opnieuw een groot succes.

Het thema dit jaar was ‘Als ik een indiaan was’. “Heel wat dichters namen het thema een beetje te letterlijk, maar wanneer een gedicht licht geeft, is het moeilijk te doven”, aldus curator actrice Karlijn Sileghem. Zij mocht ook de winnaars bekendmaken. Op een gedeelde derde plaats eindigden Monique Bol (Kapellen) en Kathy Van Crombruggen (Mechelen). De tweede plaats was voor Marc Lonneville.

Het winnende gedicht kwam van Moniek Spaans (63) uit Amsterdam. Het draagt de naam Boot en kreeg een plaatsje langs het jaagpad aan de Escannafles-brug over de Schelde.

Ieder jaar is er ook een gedicht van een gastdichter. Deze keer kwam dat van Jeroen Vermeiren (49). Zijn gedicht kreeg een prominente plaats in de omgeving van het Pompgebouw in Bossuit.

Speels nieuw thema

Het Poëziepad telt nu 18 gedichten. Bedoeling was om nog een jaar voort te doen en zo met 20 gedichten in schoonheid te eindigen. Zwevegems cultuurschepen Isabelle Degezelle riep echter de organisatoren op om er toch nog mee voort te doen. Ze stonden niet meteen weigerachtig tegenover die idee.

Meteen werd ook het startschot gegeven van de nieuwe wedstrijd die volgend jaar weer twee gedichten zal opleveren. Die zullen dan in een van de deelgemeenten van Zwevegem geplaatst worden. Curator is Barbara Delft die opgroeide in Avelgem. Zij koos voor het speelse thema ‘Welk spel speel jij, dichter?’. Gastdichter is Xavier Roelens.

Geven we nog mee dat de organisatie in handen is van Marnixring De Vlaschaard in samenwerking met enkele literaire organisaties en de gemeentebesturen van Zwevegem en Avelgem. (Geert Vanhessche)