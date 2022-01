Poëtische pareltjes op onverwachte plekken

Tijdens de poëzieweek – dit jaar met als thema ‘Natuur’ – laat De Panne zich van zijn meest poëtische kant zien en kan je poëtische pareltjes ontdekken op de meest onverwachte plekken.

Al decennia lang laat De Panne zich opmerken met bijzondere literaire kunstprojecten, en die hebben intussen hun stempel gedrukt op het stadsbeeld. Zo was er in 2003 het kunstproject ‘Literaal’, een initiatief georganiseerd door ‘Behoud de Begeerte’, met steun van het Ministerie van Cultuur en Toerisme.

Kustactieplan

Dit literaire project kaderde in het kustactieplan, met bijdragen van dichters die hun signatuur hebben nagelaten op onder meer de Leopold I-Esplanade en in de Schuilhavenlaan. Gedichten van grote namen als Paul Snoeck, die een overpeinzing over zand schreef in hout, de poëtische visie op de zee van Herman De Coninck op een bloembak, kalligrafische teksten van Hans Andreus op de reflector van 15 lampen op de Esplanade…

In het midden van de Zeedijk werden twee grondplaten geïnstalleerd die samen het eerste deel van een gedicht vormen dat deel uitmaakt van de Ode Maritima van Fernando Pessoa naar aanleiding van het kunstproject ‘De waarheid over de zee’.

Aan het verkeersvrije pleintje in de Ankerweg bepaalt een poëtisch ontwerp op steen van Pieter-Hein Boudens de ruimtelijke architectuur. De in Portugese granietkeien versteende ondergrond stelt de golvende zee voor en het zijn dragers van de lettertekens in blauwe hardsteen. Ingenieur Lobelle uit Brugge wilde met dit kunstwerk het ongezellige straatje verkeersvrij en creatiever maken, en het kreeg een plek bij de vernieuwing van de Duinkerkelaan en de zijstraatjes naar de Zeedijk.

Kunstzinnig tintje

Ook in de Sint-Pieterswijk vind je poëzie terug. Uit het bewonersplatform groeide de werkgroep ‘Poëzie’, waarbij de leden ijverden om de wijk een kunstzinnig en cultureel tintje te geven. Jarenlang organiseerden ze poëziewandelingen en brachten ze naar aanleiding hiervan ook poëziebundels uit.

Ook de dienst Cultuur stapte eerder al mee in het poëtische avontuur. In 2019 organiseerde de dienst de muziektheatervoorstelling De dichter is een koe en in 2020 een eigen Poëzieroute.

De Poëzieweek, een jaarlijks initiatief van Vlaanderen en Nederland, loopt dit jaar nog tot 2 februari. Info https://www.poezieweek.com/