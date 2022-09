Piet Huysentruyt wordt 60 en dat wordt gevierd op Boektopia

Eind dit jaar wordt de legendarische chef-kok en tv-figuur Piet Huysentruyt 60. Een mijlpaal, waarbij een nieuw, autobiografisch boek hoort (Piet gepeperd) en een verjaardagsfeest in het gezelschap van vrienden, collega’s en lezers op Boektopia.

De missie van Boektopia omvat: auteurs met lezers verbinden, verschillende doelgroepen bereiken met een groot en gevarieerd aanbod, de beleving centraal stellen, en verhalen vertellen op diverse manier om de lezer ten volle te laten genieten. Al die elementen komen samen in het groot verjaardagsfeest dat maandag 31 oktober om 19 uur wordt opgezet voor Piet Huysentruyt.

De bekende (tv-)kok wordt pas op 7 december echt 60, maar we geven lezers en bezoekers van Boektopia een voorproefje op dat feest. Bovendien loopt dit najaar SOS Piet na een onderbreking van negen jaar opnieuw op VTM, nadat het eerder tussen 2004 en 2013 vele Vlaamse amateurchefs aan het koken zette. SOS Piet werd steevast afgesloten met Huysentruyts vraag: ‘Wat hebben we vandaag geleerd?’ Benieuwd of die vraag terugkomt wanneer hij zelf centrale gast is op zijn eigen verjaardagsfeest in Kortrijk Xpo. Vergeten we vooral ook niet dat Piet Huysentruyt auteur is van een resem boeken, zoals o.m. Kookbijbel, SOS Piet, Smakelijk! Piet kookt en Piet à volonté. In oktober ligt Piet gepeperd. De gerechten van mijn leven (Lannoo) in de boekhandel, waarin hij zijn leven reconstrueert aan de hand van 77 iconische Huysentruyt-gerechten. Een boek vol pittige anekdotes, de chef neemt zelden een blad voor de mond.

Er valt elke dag iets te beleven

Boektopia heeft de ambitie om hét boekenevenement van het jaar te worden en te blijven. ‘Lezen doet beleven’ is daarbij het centrale motto, het is dan ook logisch dat er op deze boekenbeurs heel wat te beleven valt. Zaterdag 29 oktober komt Helen Fields signeren. Zondag 30 oktober is er de zaalshow van Epic rides – naar het gelijknamige boek – waarin Frederik Backelandt samen met José De Cauwer en een special guest twee uren bomen over de acht grootste epische wielerritten met anekdotes over de koers, met foto- en videomateriaal, verhalen en weetjes over het wielrennen van vroeger en nu. Diezelfde dag komen ook F.C. De Kampioenen langs en is er een zéér unieke tentoonstelling over hun 25 jaar strips. Maandag 31 oktober beleven we een spannende dag met o.a. Geert van Istendael, Christian De Coninck, Piet Baete en Ruth Ware.

Boektopia vindt van zaterdag 29 oktober tot en met zondag 6 november 2022 plaats in Kortrijk Xpo.