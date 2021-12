Piet Coucke brengt met ‘Pro forma’ nieuwe roman uit

De auteur debuteerde in 2017 met de misdaadthriller ‘Waarvan akte’. In zijn nieuwe roman wordt het hoofdpersonage opnieuw betrokken bij een moordzaak. “Fictie is een leuke afwisseling met de zakelijke teksten die ik dagelijks schrijf.”

Geboren en getogen Waregemnaar Piet Coucke is creatief directeur en copywriter bij communicatiebureau AB. Exact vier jaar geleden bracht hij zijn eerste roman ‘Waarvan akte’ uit. De positieve reacties op het debuut en de drang om te schrijven leidden tot een nieuw verhaal. Begin december stelde Coucke zijn nieuwe misdaadroman ‘Pro forma’ voor in CC De Schakel.

Het verhaal speelt zich af tussen Porto en Gent. Wanneer een tolk voor haar werk in Portugal verblijft, wordt ze ongewild meegesleurd in het criminele kader van haar opdrachtgever, een rijke Gentse familie. ‘Pro forma’ is geen vervolg op ‘Waarvan akte’, maar het hoofdpersonage Christine Ponnet keert wel terug. “Dat was van bij het begin de bedoeling”, vertelt de auteur. “Ook in mijn derde en zelfs vierde boek wil ik dezelfde structuur hanteren, waarbij de tolk op buitenlandse reis vertrekt en geconfronteerd wordt met een misdaad.”

Op onderzoek in Porto

Piet Coucke kreeg bij zijn tweede roman meer ruimte om het personage van Christine Ponnet uit te werken. “Omdat ze reeds bestond, kon ik haar persoonlijkheid verder uitdiepen. Dat vind ik ongelooflijk interessant.” De auteur vertelt in zijn roman ook uitgebreid over de steden waarin het verhaal zich afspeelt. “Ik beschrijf de lokale gebruiken, de gastronomie, de feesten enzovoort.”

Hoewel ‘Pro forma’ zich grotendeels in Gent afspeelt, vond Coucke het belangrijk om de stad Porto te belichten. “Samen met mijn vrouw hebben we met een lokale gids de stad en specifiek de Sint-Johannesfeesten verkend. Het boek maakt gebruik van die context dus ga ik graag ter plaatse om mijn onderzoek te doen.”

Op zaterdag 11 december vindt een signeersessie plaats in de Standaard Boekhandel op de markt. Piet Coucke is er aanwezig van 15 tot 17.30 uur.