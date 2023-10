Peter Terrin krijgt VWS-oeuvreprijs

De Vereniging voor West-Vlaamse schrijvers (VWS) reikte tijdens de voorstelling van hun negende jaarboek in De Spil in Roeselare de VWS-oeuvreprijs uit. Die werd in 2014 in het leven geroepen en ging dit jaar naar schrijver Peter Terrin. De prijs is een origineel kunstwerk van beeldend kunstenaar Renaat Ramon. In het jaarboek schreef dichter en publicist Herman Leenders een lijvige bijdrage over de romans van Terrin. Peter Terrin zelf was erg opgetogen: “Het is de eerste keer dat ik een prijs krijg voor mijn hele oeuvre, een hele eer alvast.” De vorige winnaars van de VWS-prijs zijn Walter Haesaert, Willy Spillebeen, Luuk Gruwez, Kristien Dieltiens, Patrick Lateur, Hedwig Speliers, Herman Leenders en Bart Vonk. Op de foto zien we van links naar rechts VWS-voorzitter Koen D’haene, kunstenaar Renaat Ramon en schrijver Peter Terrin. (SM/foto SB)