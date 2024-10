Peter Stinissen lanceert online project ‘Levensboek’: virtuele herinneringen als troost

Met zijn nieuw project ‘Levensboek’ wil Peter Stinissen nabestaanden een online platform aanbieden, waarin zij aan de hand van foto’s, teksten en video’s herinneringen bundelen aan de overledenen.

“Het idee is al dertig jaar geleden gerijpt, toen ik in Genk samen met mijn moeder het graf van mijn oma ging bezoeken: einde graftijd stond er op een plakkaat”, zegt de Bruggeling met Limburgse roots Peter Stinissen (58).

“Ik vond dat zo jammer. Na het beëindigen van de concessie is de fysieke herinnering aan je overleden familielid weg. Want ik ben ervan overtuigd dat iedereen – hoe lang of kort zijn bestaan ook is – een waardevol en uniek leven heeft gehad.”

“Ik dacht dat we wel iets konden gebruiken in de trant van de eeuwige jachtvelden, zoals bij de Indianen. Ik wilde toen een virtueel kerkhof realiseren, dat alle nabestaanden konden bezoeken, waarbij ze op foto’s van de overledenen konden klikken. Maar het internet en de technologie stonden toen nog niet ver genoeg.”

Graven kuisen

In de loop der jaren bekwaamde Peter Stinissen zich in de audiovisuele sector. Voor het Europlanetarium in Genk en voor Cozmix in Brugge realiseerde hij audiovisuele shows. Als vrijwilliger ging hij vaak graven kuisen op kerkhoven. Het overlijden van zijn vader in 2014 en van zijn moeder in 2020 raakten hem emotioneel diep.

“Ik was een tijdlang verbitterd en maakte een erg moeilijke periode door. Totdat mijn vrouw Astrid mij wakker schudde: waarom ben je altijd bezig met de dood en met het lijden. Put troost uit de mooie momenten die je beleefd hebt met je ouders! Die woorden gaven de doorslag en hebben geleid tot mijn digitaal project Levensboek.”

Onlineconcept

Peter Stinissen volgde in de lente bij Syntra met succes een korte online opleiding om zelfstandig ondernemer te worden en bereidde zijn project voor, dat hij recent op de Troostbeurs in Knokke-Heist voorstelde.

“Levensboek is een onlineconcept dat troost kan bieden aan de nabestaanden. In tegenstelling tot Facebook is het een afgesloten site. De nabestaanden kunnen mij foto’s, filmpjes en teksten bezorgen die ik dan op een grafisch verzorgde manier verwerk.”

“Ik optimaliseer die foto’s en video’s en zorg voor een uitgebreide pagina. Mensen die willen dat anderen ook toegang krijgen tot het levensboek van hun overleden familielid, krijgen een QR-code die ze dan op het graf kunnen plaatsen. Hiervoor werk ik samen met een Torhouts bedrijf dat 3D-prints maakt.”

Privacy

“Uiteraard is Levensboek een businessconcept. Maar tijdens mijn opleiding bij Syntra heb ik geleerd dat je als ondernemer ook idealistisch mag zijn. Mijn idealisme is een positivisme als wapen tegen onze consumptiemaatschappij die de mensen op een lopende band plaatst, tot ze sterven en dan in een container gedumpt worden.”

“We moeten tijd nemen om stil te staan bij de mooie dingen die we meemaakten met hen die er niet meer zijn”, besluit Peter Stinissen, die contact opnam met de Koning Boudewijn Stichting rond een gedragscode voor overledenen.

“Er is op dat vlak geen echte privacywetgeving. Levensboek heeft respect en sereniteit voor de doden.”

(SVK)