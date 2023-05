Peter Raedt brengt boek ‘Meulebeke vroeger en nu’ uit

Het vergde een jaar werk om het fotoboek ‘Meulebeke vroeger en nu’ samen te stellen. Auteur en fotograaf Peter Raedt nam er de tijd voor en het resultaat mag gezien worden.

“De Facebookgroep die we jaren geleden opstarten onder de noemer ‘Meulebeke vroeger en nu’ is steeds een succes geweest”, vertelt Peter Raedt. “Beelden van het dorpsleven worden altijd enthousiast onthaald. Het nadeel is wel dat sociale media zeer vluchtig zijn. Bij het scrollen glipt er heel wat materiaal tussen onze vingers door. Om die reden is er nu het boek. Ik ben er van uit gegaan om retrofoto’s te combineren met het hedendaags uitzicht, een pure vorm dus van vroeger en nu. Uit mijn uitgebreid archief heb ik 250 oude foto’s gekozen en die gekoppeld aan foto’s die de actuele situatie in beeld brengen. Alle parochies van onze gemeente komen dooreen aan bod. De bedoeling blijft dat het een kijkboek wordt met beelden die heel wat verhalen zullen losweken die op hun beurt een warme band tussen de Meulebekenaren zullen scheppen. Dit is onze betrachting met dit boek.”

‘Meulebeke vroeger en nu’ werd grafisch uitgewerkt door Dries Desseyn en werd uitgegeven bij Bibliodroom. Het boek, met hardcover, telt 216 pagina’s en 500 foto’s. Het kost 29,95 euro en is te koop bij boekhandel Scribo in de Oostrozebekestraat 76 in Meulebeke. reserveren kan via info@scribomeulebeke.be of 051/48 87 46. Voor meer info : Peter Raedt : 0495 / 30 84 66 of peter.raedt@telenet.be.