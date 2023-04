Peter Labens schrijft zomernovelle rond echte verhalen: “Ik observeerde vanop een terras”

Peter Labens (58) schreef op een terras in Zuid-Frankrijk een zomernovelle die doet glimlachen. “Alle dingen zijn waargebeurd. Maar het zijn verhalen met een hoek af”, verzekert de auteur over ‘Café de l’Hotel’.

Zijn literair debuut, het autobiografische Zorro draagt een paarse toga, was een schot in de roos. Er waren 1.300 verkochte exemplaren. “De beste manier om te leren hoe je een boek moet schrijven, is ook effectief een boek schrijven. In Vlaanderen verkoopt een boek gemiddeld 150 exemplaren. Dat betekent dat er auteurs zijn zoals Lize Spit die er 10.000 verkopen, maar ook mensen die slechts 5 exemplaren verkopen. Er zijn nog 1.500 exemplaren met retourrecht bij grote distributeurs, dus we weten nog niet hoeveel er precies verkocht zijn van mijn debuut.”

Terrasje doen

Peter Labens emigreerde naar Zuid-Frankrijk waar hij samen met echtgenote Marianne Deckmyn het succesvolle domein met vakantiewoningen Les Libellules du Gard uitbaat. “Ik vertoef er vaak op het terras in het centrum van Uzes. Voor de novelle heb ik gedurende twee maanden geobserveerd wat er zich daar afspeelt. Daarin speelt Malik, de nachtburgemeester van Uzes, een centrale rol, want bij hem komt alles samen. Ik beschrijf wat ik hoor van Malik, wat ik zie, wie er komt, wat ze doen en waarom. Het is allemaal echt gebeurd, alleen de namen zijn veranderd.” En dat zijn geen Vlaamse taferelen. “Leven in het Zuiden is anders. Mensen leven er rustiger, zijn minder prestatiegericht en passen zich aan. Ze genieten meer. In tegenstelling tot de Vlaming die zijn verantwoordelijkheid neemt, werkt en presteert voor de gemeenschap. Ik schreef het boek op het tempo waaraan ik mijn pastis drink. Het is ook bedoeld om mee te nemen op vakantie.”

Staatsvijand

“Voor het boek heb ik met tal van mensen gesproken en heb ik heel veel geluisterd. Ik was een vlieg op de muur van het café. En dan hoor je nogal wat. Er zitten soms nogal vreemde personages in de novelle”, lacht Peter. “Zoals iemand die in het vreemdelingenlegioen diende en bevriend was met Jacques Mesrine, destijds dé staatsvijand nummer 1 van Frankrijk. Ik moet oppassen met wat ik zeg, want tot op vandaag hangt in het Zuiden nog altijd een soort omerta rond die figuur.”

Trilogie

“Het volgende project valt weer groter uit en wordt de pomander-trilogie waarvan het eerste deel in 2025 zal verschijnen”, zegt Peter die dat zal schrijven op het tempo waarmee hij zijn single malt whisky savoureert. “Twee bladzijden per dag, veel trager dan de novelle die ik zag als ontspanning. De trilogie wordt een inspanning. De synopsis is geschreven, maar het boek nog niet. Ik zal het trouwens samen schrijven met Marianne. Zij zal schrijven vanuit het oogpunt van de vrouwelijke personages en ik vanuit de mannelijke. We gaan als schrijversduo vanaf september volop aan de slag. De eerste twee boeken waren opwarming. De trilogie wordt de lakmoesproef.”

De zomernovelle ‘Café de l’Hotel’ telt 165 pagina’s en is vanaf 9 mei te koop in de Standaard Boekhandel. De kostprijs bedraagt 15 euro. Per boek gaat 1 euro naar de Parkinsonliga.