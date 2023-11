Peter Labens heeft plannen voor trilogie en podcast

Auteur Peter Labens heeft zopas een Franse vertaling uit van zijn ‘Café de l’Hôtel en signeerde de voorbije weken volop. Hij werkt aan zijn ‘Pomander’-trilogie die pas over twee jaar uitkomt. Leven als God in Frankrijk betekent voor Peter ook vaak terugkeren naar Oostende.

Peter Labens groeide op in Lichtervelde en op de Konterdam. Hij maakte carrière als advocaat in Oostende en mediaman in (West-)Vlaanderen. De prille zestiger trok zich enkele jaren geleden terug in de Gard (Fr). Maar de Oostendenaar rust niet op zijn lauweren en spitst zich toe op het schrijven van boeken. En dat gaat hard: zijn eerste boek (Zorro heeft een paarse toga) ging over zijn jeugd, ervaringen in de advocatuur en zoektocht naar een plek om rustig oud te worden. Dat laatste zit er niet in want vorig jaar was Peter druk met het promoten van ‘Zorro’ en het schrijven van zijn tweede boek ‘Café de l’Hotel’ dat begin dit jaar verscheen. ‘En passant’ runt hij met echtgenote Marianne nog het succesvolle ‘Les Libellulles du Gard’. Terwijl hij nog zijn eerste twee Nederlandstalige boeken signeert in boekhandels en op beurzen, is er nu al een Franstalige versie van ‘Café de l’Hôtel.

Vertaling

“Mijn boek werd in de cafés in Uzès verkocht. En dan vooral door Malik, de uitbater van het café en hoofdpersonage. Hij bracht het bij de Fransen en een internationaal gezelschap aan de man. Al konden ze het niet lezen en daarom heb ik op vraag een vertaling gemaakt. Straks kan iedereen in Uzès lezen hoe ik hen observeerde gedurende 62 dagen.” Peter begeleidde de vertaling zelf: “Die gebeurde door de app DeepL en het resultaat werd nagelezen door een leraar, een Fransman en een ambassadeur op rust .“ De Franstalige versie werd opgepikt door een dochtervennootschap van de Standaard Boekhandel die een 30-tal winkels heeft in Wallonië en Noord-Frankrijk. Peter zal zelf instaan voor de verdeling in Zuid Frankrijk. “De vertaling van de novelle leerde me dat Fransen meer woorden nodig hebben om hetzelfde te zeggen. De Nederlandstalige versie telt 160 pagina’s, de vertaling heeft er 177”, merkt Peter op. De novelle is opgedragen aan zijn kleinkind Marjorie die er toevallig bij is als ‘Baba Peter’ signeert in een Oostendse boekhandel. “Ik had een nachtmerrie dat niemand naar mijn signeersessie zou komen en dat er bij andere schrijvers rijen zouden staan”, lacht Peter na zijn zevende sessie. “Veel mensen die komen, ken ik niet. Maar evenveel kennissen van vroeger, uit mijn jeugd of professionele leven komen ook langs. En dat zijn elke keer bijzonder hartelijke ontmoetingen waar ik uit leer. Er ontstaan nieuwe vriendschappen en met sommige van de lezers maakte ik zelfs de afspraak dat ik hen nieuwe stukken eerst zal laten lezen. Ze moeten hun onverbloemde mening geven.” Peter Labens blijft een geboren verteller en plant nu over zijn eerste boek een podcast- en lezingenreeks. “De eerste lezing vindt plaats in cultuurhuis Dekeyser in Lichtervelde waar ik een deel van mijn jeugd doorbracht. Ik ga nadien langs bij verenigingen en zal het daar hebben over mensen die dromen om in het buitenland te wonen en de ‘do’s en don’ts’ bij zo’n verhuizing.”

Trilogie

“Mijn eerste twee boeken heb ik geschreven op een fiets met steunwieltjes. Voor mijn volgend project, mijn eerste roman, rij ik op een volwaardige fiets. Nu begin ik aan het echte werk”, kijkt Peter vooruit. Hij werkt volop aan zijn ‘Pomander’-trilogie, genoemd naar het middeleeuwse juweel dat geuren verspreidde. “Elk boek tet 400 bladzijden. Samen met de ‘prequel’ en ‘sequel’ moet ik dus 1.600 bladzijden schrijven. In de delen, genoemd naar de geuren ambergris, patchoeli, saliehout en kardemon, staat de pomander of geurappel centraal. Ik volg 3 generaties van 4 families in 4 tijdsperiodes, waaronder de Eerste en Tweede Wereldoorlog, de studentenrevoltes in 1968 en de val van de Berlijnse Muur in 1989. Het boek speelt zich af in Amsterdam, Berlijn, Uzès en York.” Peter weet wat gedaan: “Ik moet klaar zijn met het eerste deel tegen december 2025. Een grotere uitgever brengt het tegen december 2026 op de markt.” (Edwin Fontaine)