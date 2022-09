Peter en Emily zetten met boek ADHD, ASS, dyslexie en OCS in positief daglicht: “Gedaan met die negatieve benadering. Ontdek je talent”

Abnormaal goed. Ontdek je talent via je afwijking. Dat is de heldere titel van het boek dat campagnemaker en Oostendenaar Peter Ampe en inclusiecoach Emily Rammant op de wereld loslaten. “We stappen af van de negatieve benadering van onder meer ADHD, ASS, dyslexie of OCS. We willen mensen net hun talenten laten ontdekken.”

Geboren Oostendenaar Peter Ampe is een creatieve duizendpoot en gevierd campagnemaker in de reclamewereld. Hij mocht al talrijke (inter)nationale onderscheidingen op de schoorsteen plaatsen, zoals meer dan veertig Gouden Leeuwen in Cannes. Zijn vrouw Emily Rammant is dan weer een veelgevraagde inclusiecoach. Ze helpt bedrijven en organisaties klaar te stomen op vlak van inclusie en diversiteit, en daarbij voeling met hun doelpubliek te versterken. Samen hebben ze nu een eerste boek uit. “Peter kauwde al drie jaar op het project. Tot ik het een jaar geleden niet meer kon aanzien en me erop heb gestort”, lacht Emily.

Altijd al anders

Hun boek is geen gortdroge wetenschappelijke publicatie over autismespectrumstoornis, ADHD, dyslexie of dwangstoornis OCS. Integendeel: het is luchtig, humoristisch en bovenal toegankelijk, met anekdotes, getuigenissen, toelichting en – vooral – tips. De kiem van het boek ligt bij de tienjarige zoon van het duo.

“Hij kreeg vier jaar terug de diagnose van ADHD en ASS. Toen Emily thuiskwam met de lijst van symptomen, was dat heel confronterend”, zegt Peter. “Want na de diagnose van onze zoon bleek dat ik óók ASS heb en op het spectrum van ADHD zit.”

“Hoewel ik in mijn job succesvol ben, heb ik me altijd al anders gevoeld. Hoe zich dat uitte? Ik heb bijvoorbeeld een hekel aan telefoneren, en ik bel niet graag mensen op. Ik voel me dan altijd heel onzeker en weet niet goed hoe het gesprek te openen of af te sluiten. Ik zit op kantoor ook het liefst afgezonderd en in een stille ruimte – een open office is een pure marteling. Kijk, op een internationale meeting zei ik ooit eens: ‘Ik ben niet creatief, ik heb gewoon een aantal afwijkingen.’ (lacht) Dat stemt me nu, al die tijd later, extra gelukkig: het betekent dat mijn creativiteit eigenlijk onuitputtelijk is, aangezien die gelinkt is aan mijn neurodiversiteit.”

Juiste job bestaat

“Voor velen komt een diagnose hard binnen, als een shock. Niet iedereen wil die zomaar aanvaarden”, vertelt Emily. “Maar wij willen net het positieve benaderen en dat in een juist perspectief plaatsen. Met de juiste feedback en omkadering kan dat perfect. In ons boek hebben we een hele lijst aan mogelijke jobs opgesteld die gekoppeld kunnen worden aan een van de stoornissen, en gaan we ook dieper in op de constellatie op de werkvloer. Bijvoorbeeld, iemand met ADHD is een sterke starter en multitasker, maar daarnaast moet je iemand zetten die de taken ook afwerkt.”

En iemand met dyslexie is bijvoorbeeld niet goed met woorden, maar kan prima met beelden overweg. “Dat kan in tal van functies nuttig zijn, bijvoorbeeld bij het maken van 3D-tekeningen, in industriële programma’s of de medische sector. De evolutie van een woord- naar een beeldcultuur is daarin zeer gunstig”, merkt Peter op. “Ook de fysieke werkomgeving en het eventueel voorkomen van extra prikkels is een aandachtspunt. Kortom: diversiteit omvat óók neurodiversiteit.”

Show your ASS

In het boek van zowat 200 pagina’s passeren ook verschillende getuigenissen de revue, zoals die van ‘Bake-off Vlaanderen’-jurylid Regula Ysewijn. “Zij geldt echt als een voorbeeld van iemand die het gemaakt heeft, ondanks haar dyslexie en dyscalculie. Ze beschikt bijvoorbeeld over een enorm doorzettingsvermogen. En zie: ze staat bij de top vijftig van best verkopende auteurs in het Verenigd Koninkrijk en breekt nu ook door in de Verenigde Staten.”

Bij de voorstelling van het boek hoort ook een signeersessie. “We lanceren daarbij een ludieke oproep onder de noemer ‘Show your ASS’, geheel in de stijl van het boek. We treden maar wat graag in dialoog rond onder meer ADHD, ASS, dyslexie of OCS.”

Intussen mocht het koppel het boek toelichten op Radio 1, later in oktober volgt een voordracht in Amsterdam. ‘Abnormaal goed. Ontdek je talent via je afwijking’ is uitgegeven bij Lannoo.

Peter en Emily stellen nu zaterdag tussen 16 en 17 uur hun boek voor bij Corman, Wittenonnenstraat 38, Oostende.