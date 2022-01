Pedrouchka Samyn uit Dadizele maakt piekerdagboek voor volwassenen: “Positief denken kan je leren”

In navolging van haar boek ‘En nu kan ik slapen’, waarmee Pedrouchka Samyn zich richtte tot piekerende jongeren, heeft de Dadizeelse nu ook een werkdagboek voor volwassenen gemaakt. “Dankzij het boek zullen volwassenen en adolescenten beter gewapend zijn tegen stress en gepieker.”

Na een medische blunder ruim tien jaar geleden veranderde het leven van Pedrouchka Samyn (51) uit Dadizele drastisch. Wat een simpele blaasoperatie leek, mondde in 2007 uit in een ware nachtmerrie. Pedrouchka liep een zenuwletsel op, de schade bleek onherstelbaar te zijn. Pedrouchka zal haar hele leven de chronische pijn moeten verdragen.

“Ik pende mijn frustraties neer in een dagboek. Dat werkte therapeutisch”, vertelt ze. Samen met een collega binnen de scholengemeenschap waar ze aan de slag is, werkte ze het dagboek uit tot een boek voor piekerende jongeren. “Een instrument waarmee jongeren aan de slag kunnen. In het werkboek kunnen ze neerpennen waarover ze tobben.”

Minder piekeren

Pedrouchka kreeg heel wat positieve reacties op haar boek. “Ook heel wat volwassenen vroegen me of ik iets dergelijks kon maken voor hen. Na een jaar lezen, schrijven, opzoeken en verbeteren ben ik heel trots om Ik denk dat ik te veel denk te mogen voorstellen”, zegt ze. Het nieuwe boek is geschikt voor alle volwassenen en adolescenten die stress hebben, negatief denken of die zichzelf gewoon beter willen leren kennen. “Met het boekje zal je niet enkel nadenken over de voorbije dag en over jezelf, maar ook vooruitblikken naar wat er komt. Hierdoor ontstaan er positieve gedachten en gewoontes.”

Schrijven is een heel gemakkelijke manier om voor je mentale gezondheid te zorgen

Bij het maken van haar boek ging Pedrouchka ook te rade bij verschillende psychologen. “Zij zijn ervan overtuigd dat het bijhouden van een dagboek niet alleen je stress en angsten laat verminderen, maar ook je negatieve en depressieve gevoelens doet afnemen. Schrijven is een heel gemakkelijke manier om voor je mentale gezondheid te zorgen. Je leert jezelf beter kennen, leert gemakkelijker zaken loslaten en je gaat minder piekeren.”

Het nieuwste boek van Pedrouchka omvat heel wat tips en weetjes om te kunnen ontspannen en te ontstressen. “Ik hoop dat mensen door het werkboek weer leren te genieten van de kleine alledaagse dingen en opnieuw te geloven in hun eigen sterktes en talenten.”