Paul Van Belleghem schrijft boek over Parkinson

Paul Van Belleghem (76) lijdt net als zijn vrouw Monique aan de ziekte van Parkinson. In 2017 verhuisden ze samen naar WZC Westervier. Daar stelde Paul zijn autobiografisch boek ‘Dé ziekte van Parkinson bestaat niet’ voor.

“Leven met Parkinson is, naarmate de leeftijd vordert, niet evident. Het was ook niet gemakkelijk om een boek te schrijven, maar het is goed afgelopen”, vertelt Paul. Hij sprak voor de eerste keer voor een publiek bij de boekvoorstelling.

Dat Paul zijn literaire droom kon waarmaken, heeft hij onder andere te danken aan Eric Colenbier, leerkracht godsdienst aan het Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartinstituut in Sint-Andries. “Vier jaar geleden leerde ik Paul kennen toen mijn moeder hier kwam wonen. Ik zag Paul evolueren tot een ambiancemaker en een zeer productieve schilder. Hij is een voorbeeld van hoe iemand creatief met zijn beperkingen en tegenslagen omgaat.”

Delicate opdracht

“Als een mens geen projecten heeft, dooft hij uit”, zegt Paul. Tijdens de coronajaren kreeg hij het idee voor een nieuw project: een biografie schrijven voor lotgenoten, bezoekers en familieleden. Het project werd in juni 2020 aangekondigd en toen was er geen weg meer terug. “Paul stelde me de vraag of er via internet een typist en een vormgever kon worden gevonden in de hoop dat ik me daarvoor kandidaat zou stellen”, aldus Eric, die Paul niet wou teleurstellen.

“De afspraak was dat Paul teksten en illustraties zou aanleveren. Na een tijdje moest ik ook zijn pen overnemen, een delicate opdracht. We voerden lange gesprekken en ik vuurde veel vragen op hem af.”

Toegankelijk boek

Het vinden van gepaste illustraties en foto’s was een lastige taak. “De ziekte leek Paul in te halen, de droom werd een nachtmerrie. En dus kozen we voor grote afbeeldingen van zijn schilderijen in plaats van familiefoto’s. Een goede beslissing want zo is het boek geen familiekroniek, maar een toegankelijk boek voor zijn doelpubliek geworden.” (CGRA)

Het boek is te koop voor 20 euro. De opbrengst gaat integraal naar de Parkinson Liga.