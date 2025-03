Paul Rigolle (71) stelt nieuwe dichtbundel ‘Het Omber en het Oker’ voor: “Ik sta stil bij een wereld die steeds minder te vatten is”

Wingens dichter Paul Rigolle heeft een nieuwe dichtbundel klaar. In ‘Het Omber en het Oker’ staat hij in zes cycli stil bij zijn ervaringen in een steeds minder te vatten wereld. De bundel wordt komende zondag voorsgesteld in de Snuffel in Brugge.

Wingenaar Paul Rigolle (71) schrijft al jarenlang poëzie en proza. Hij publiceerde eerder vijf dichtbundels, waaronder ‘Mond- en Clownzeer’ uit 1980, en ook de wielerboeken ‘Op de helling’ en ‘Vélo-Dromen’ zijn van zijn hand. Rigolle is eveneens eindredacteur van De Schaal van Digther en bestuurslid van de Vereniging van West-Vlaamse auteurs (VWV). In 2024 verscheen zijn essay ‘Wij worden erts dat niemand delft’ over de poëzie van Frank Pollet, en binnenkort lanceert hij met ‘Het Omber en het Oker’ zijn zesde dichtbundel.

“In ‘Het Omber en het Oker’ zorg ik, net als bij mijn eerdere werken, voor een persoonlijke diagnose van het menselijk bestaan in een steeds minder te vatten wereld”, zegt Rigolle. “De bundel is verdeeld in zes cycli, waarin ik altijd stil sta bij een ander thema. Zo onderzoek ik in de cycli ‘Fragmenten van het huis’ en ‘Een jaagpad in de regen’ de sporen van huiselijk en ander werelds geluk, terwijl ik in de titelcyclus ‘Het Omber en het Oker’ ruimte geef aan mijn fascinatie voor kunst en schoonheid. ‘Het heimwee van de bladen naar het boek’ bundelt dan weer een aantal erg persoonlijke dagboekgedichten, om met de afsluitende ‘Lamento’-cyclus vast te stellen wat het is om alsmaar meer afscheid te moeten nemen van mensen die me dierbaar zijn.”

Gesprek

De nieuwe dichtbundel ‘Het Omber en het Oker’ wordt op zondag 23 maart om 11 uur voorgesteld in de Snuffel, in de Ezelstraat in Brugge. Dichter en plastisch kunstenaar Tania Verhelst zal de bundel inleiden, waarna Paul Rigolle enkele gedichten zal voorlezen en in gesprek gaat met dichter Edward Hoornaert. Er zijn muzikale intermezzi voorzien van The Caravan Juke Joint Band, er is een signeersessie en er wordt een drankje aangeboden. De toegang is gratis, maar een plaatsje reserveren wordt aangeraden. (csd)