Patrick loodst leidinggevenden naar meer succes met derde boek: “Snuif de nectar van ondernemerschap”

Na een volle loopbaan schreef Patrick Verschelde (57) het boek ‘Snuif de nectar van ondernemerschap’, dat leidinggevenden op weg wil zetten naar meer succes en persoonlijke voldoening. Hij baseerde zich daarvoor niet enkel op zijn jarenlange ervaring als personal coach voor ondernemers en leidinggevenden, maar ook op veldonderzoek dat hij sinds 2009 voert.

“Aan de hand van de Leadership Quick Scan die ik ontwikkelde, legden ondertussen al meer dan 3500 leidinggevenden bloot hoe ze over leidinggeven denken”, vertelt HR Manager, consultant en ondernemer Patrick Verschelde (57). “Uit dit grootschalige onderzoek blijkt onder andere dat leidinggevenden in overgrote mate akkoord zijn met de stelling dat ze hun persoonlijke verantwoordelijkheid moeten opnemen. Daarnaast willen ze vooral een win-winrelatie opbouwen met al hun medewerkers en lopende procedures openlijk in vraag stellen.”

Automatiseren

Op de vraag of een ideale organisatie bestaat uit zoveel mogelijk machines en zo weinig mogelijk mensen – een ideaal waar veel investeerders van dromen – bleken de antwoorden zeer afwijzend te zijn. “De ‘War for talent’ zal volgens mij organisaties ertoe dwingen om meer te automatiseren en met minder medewerkers aan de slag te gaan”, aldus Verschelde, die een oude rot in het vak is van organisatieontwikkeling en personeelsbeleid. “Leidinggevenden gaan ook niet akkoord met de stelling dat ze niet mee moeten werken in de uitvoering. Het blijven vaak de technische experten die zijn doorgepromoveerd tot hiërarchisch verantwoordelijken. En talrijke acties rond klantgerichtheid ten spijt, lopen ze ook niet hoog op met de stelling dat de marketingafdeling de belangrijkste afdeling van een organisatie zou moeten zijn.”

Luchtig en toegankelijk

Na het boek ‘Samadhi’ (2020) en de uitgebreidere versie in het Engels ‘Second life’ (2017), over het belang van het nastreven van onze passie, waren de talrijke inzichten die Patrick Verschelde verzamelde rond leiderschap in organisaties de aanleiding voor zijn derde boek. Dat resulteerde in een aangenaam werkstuk, luchtig, toegankelijk en concreet, waarbij hij zijn licht laat schijnen op leidinggeven en ondernemerschap.

Het boek is een aanrader voor iedereen die zich wil bekwamen in het werken met mensen

Aan de hand van die inzichten kan de lezer ook zelf ontdekken welke zijn sterktes en uitdagingen zijn om succesvol te zijn. Dit succes blijkt niet alleen afhankelijk van de stijl van de leidinggevende, maar vooral van de organisatie waarin hij terecht komt. Afhankelijk van de noden van het bedrijf waar hij of zij aan de slag is, zal de specifieke stijl al dan niet leiden naar meer succes en persoonlijke voldoening.

Onontbeerlijke inzichten

De auteur vergaarde ook 25 onontbeerlijke inzichten om succesvol te zijn als leidinggevende. Met een knipoog doorspekt hij deze inzichten niet alleen met leuke beelden en quotes, maar ook met verhalen die een glimlach op het gezicht toveren en de boodschap ludiek overbrengen. “Kortom, een aanrader voor iedereen die zich verder wil bekwamen in het werken met mensen”, besluit Patrick Verschelde.

Het boek wordt officieel gelanceerd in samenwerking met VOKA op 25 mei 2022 vanaf 17u30 in Bar Provisoir (CC De Brouckère) te Torhout. Iedereen is er welkom. ‘Snuif de nectar van ondernemerschap’ is een uitgave van Witsand Uitgevers en is online en in de boekhandel verkrijgbaar (ISBN 978-94-9329-209-3).