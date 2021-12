Patrick Libbrecht schrijft over de slag bij Kortrijk

Het boek ‘De slag bij Kortrijk’ van Patrick Libbrecht beschrijft hoe onverwacht veel moeite de geallieerden hadden om de Leie over te steken aan het eind van WO I. Het relaas van die tien dagen in oktober is geïllustreerd met unieke foto’s en kaarten. De auteur vertelt het alsof hij er zelf bij was.

2021 was een zeer productief jaar voor Gullegemnaar Patrick Libbrecht (61). Eerder dit jaar verscheen van hem een naslagwerk rond wielrenner Berten Beckaert en het bijzonder verhaal hoe de Trappisten van West-Vleteren WO I beleefden. Zijn passie voor de Eerste Wereldoorlog leidde tot een derde publicatie dit jaar: De slag bij Kortrijk, het relaas van hoe de geallieerde troepen stootten op hevige weerstand van de Duitse troepen tussen 12 en 20 oktober 1918.

“De drie boeken waren allen dit jaar af, maar eigenlijk werkte ik er verschillende jaren aan”, zegt Patrick, die ook kandidaat is voor ‘Krak van Wevelgem’. “De passie voor WO I gaat een eind terug. Mijn beide grootvaders waren oud-strijders van de Grote Oorlog. Mijn grootvader Ture Vanspranghe was eigenlijk te jong, maar via een omweg kwam hij in Engeland terecht waar hij werd opgeleid en vandaar naar het front werd gestuurd. Zo begin je erover te lezen, publicaties te verzamelen en zo groeit je verzameling zo snel dat je er een boek over kan schrijven.”

De interesse voor ‘De slag van Kortrijk’ groeide toen hij op een rommelmarkt een set prentkaarten vond met de titel “The Ruins of Courtrai”, een reeks foto’s over Kortrijk na de gevechten. Hij trok ermee naar wijlen Egied van Hoonacker die hem verder op weg hielp met informatie en contacten. De trein was vertrokken.

Er werd hard gevochten van Menen tot in Bavikhove

Budabrug

“Na de vierde slag bij Ieper begon het geallieerd grondoffensief”, vertelt Patrick. “Het was de bedoeling om de Duitse troepen snel over Leie en Schelde terug te dringen. Dat bleek minder evident dan gedacht. Vanaf de Franse grens botsten ze op hevige weerstand. Dit boek is dan ook het relaas van die tien dagen in oktober 1918, niet alleen van de gevechten rond Kortrijk. Dat die slag de geschiedenisboeken ingaat als ‘The battle of Courtrai’ is omdat de Engelsen elke slag de naam van de grootste stad in de buurt gaven. Kortrijk dus. Maar er werd wel degelijk hard gevochten, van Menen tot in Bavikhove.”

Het oversteken van de Leie was het grootste probleem. Honderd jaar geleden stond er geen bebouwing en waren er enkel Leiemeersen. De Duitse troepen hadden vanaf de Pottelberg het perfecte overzicht over het landschap. “Bovendien hadden ze alle Leiebruggen vernietigd”, vervolgt Patrick. “Enkel de Budabrug, toen al een noodbrug, was nog heel. De Duitsers waren net te laat om ook die te vernietigen, de Engelsen stonden net op tijd op de brug. Eens ze de Leie over waren, kregen de geallieerden amper nog weerstand en waren ze snel de Schelde over.”

De Eland

Als cover voor zijn boek koos Patrick Libbrecht voor een foto van het monument De Eland. “De Kariboe was het embleem van het Royal Newfoundland Regiment dat meevocht in de slag om Kortrijk”, besluit Patrick. “Het enige monument trouwens dat verwijst naar de Leieslag waarbij de Duitse achterhoede onverwacht nog veel tegenstand bood. Het opzoekingswerk en het ordenen van alle gegevens nam veel tijd in beslag, geen enkel ander boek vertelt het relaas van de slag van Kortrijk in zo’n detail.” “Het was soms alsof Patrick zelf meevocht”, lacht echtgenote Karien die het boek op taalfouten corrigeerde. “Zo schreef hij voortdurend in de tegenwoordige tijd, ik heb heel wat werkwoordsvormen mogen aanpassen!” (SLW)

‘De Slag bij Kortrijk’ is uitgegeven in eigen beheer. Het boek telt 76 pagina’s met heel wat illustraties en is te koop voor 20 euro bij libbrechtpatrick@proximus.be of op 0474 73 66 34.