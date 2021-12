Patrick Buysschaert publiceert nieuwe bundel ‘Veertig Vrijdag Versjes’: “Poëzie uit het leven gegrepen”

Vind je poëzie saai en oubollig? Dan ken je allicht Patrick Buysschaert niet. De creatieve duizendpoot publiceerde zopas zijn derde gedichtenbundel. Zonder hoogdravend te doen maar met zorgvuldig gewikte woorden grijpt hij in ‘Veertig Vrijdag Versjes’ recht naar het hart.

Patrick Buysschaert (68) uit de Stationsstraat kreeg de liefde voor het creatieve, het artistieke en de kunst met de paplepel ingegoten. “Als kind heb ik eigenlijk nooit anders gezien”, vertelt de gewezen onderwijzer aan de lagere school van Zwevegem en Moen.

Blauwe balpen

Patrick is opgegroeid tussen de verftubes en de borstels. “Mijn vader, wijlen Jerome, ook een onderwijsmens, was voortdurend in de weer met schilderen. Olieverfschilderijen waren zijn ding. Meestal landschappen die rust uitstraalden, zoals weiden met knoestige knotwilgen onder een prachtige lucht.”

“Zijn atelier stond altijd open en hij gaf ons de volledige vrijheid qua techniek en thematiek om onze eigen creatieve weg te kunnen opgaan. Ik schilder ook al ettelijke jaren en mijn werken waren al te zien op talrijke exposities. Ik opteer meestal voor olieverf op doek. De jongste jaren teken ik veel met blauwe balpen, de aloude blauwe Bic, die ik in hele dozen aanschaf in de plaatselijke papierhandel Pamar. Misschien wat verwonderlijk, maar een magisch tekeninstrument waarmee je een grote variatie aan blauwtinten kan toveren.”

Inspiratie

“De liefde voor de woordkunst zal ik ook wel van mijn vader meegekregen hebben, want hij schreef jarenlang teksten voor de krant. Een drietal jaar geleden is dat schrijven bij mijzelf in een stroomversnelling geraakt na het overlijden van mijn vrouw Carine Taelman. Ik wilde niet in het spreekwoordelijke ‘zwart gat’ vallen en legde mezelf op om elke vrijdag een versje op papier te zetten. Het eerste schrijfsel heb ik op een vrijdag op Facebook gepost en de ‘vrijdagversjes’ zijn zo een traditie geworden. De derde editie van Veertig Vrijdag Versjes werd zopas een feit.”

“De versjes worden allemaal vergezeld van een passende foto. Ze zijn niet in boekvorm uitgegeven maar los gebundeld op kaartjes. De mensen vinden dat blijkbaar gemakkelijk en zetten die kaartjes vaak uit in huis. Waar ik mijn inspiratie haal en blijf halen…? Voornamelijk uit dagdagelijkse dingen. Ik zoek het niet te ver: een regenboog, een slak op het terras, een ham die ik won tijdens een benefietetentje… Het kan van alles zijn. De onderwerpen zijn heel divers. Mijn versjes hebben altijd een actuele inslag en vaak iets verrassends en humoristisch. Ze zijn gewoon uit het leven gegrepen. Ik hou er ook van om de lezers op het verkeerde been te zetten…”

Herkenbaar

“Wat de kwaliteiten van een goed versje zijn? De definitie zal wel voor iedereen verschillend zijn. Het moet vlot leesbaar zijn en daarom gebruik je best geen ellenlange of moeilijke zinnen. Het moet herkenbaar zijn voor de lezer en ook een dosis subtiele humor is graag meegenomen. Mijn volgende vrijdagversje is al stilaan vorm aan het krijgen. Mijn inspiratie is nog lang niet op…” (DRD)

Info: Patrick Buysschaert, Stationsstraat 92, Deerlijk 056 72 91 41 en op Facebook.