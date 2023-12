Oude foto’s van Bruggetot op de minuut gedateerd

Een van de oudste foto’s van Brugge, het Paradijsportaal van de Onze-Lieve-Vrouwekerk, werd exact op 29 juli 1847 om 16.03 uur door John Muir Wood genomen. Dat schrijft Jos Demarée in zijn recent verschenen boek Brugge in de pionierstijd van de fotografie 1840-1860.

Zoals de titel van het boek al aangeeft, worden door de auteur enkel de oudste foto’s van Brugge behandeld. Zij werden tussen 1840 en 1860 genomen. Opmerkelijk is dat een foto van het Minnewater die tot nu als oudste foto van Brugge werd beschouwd, zijn status kwijt is. Demarée vond in de Scottish National Portrait Gallery in Edinburgh immers negen foto’s van Brugge die ouder zijn.

De voorbije jaren heeft de auteur op een minutieuze manier de oudste foto’s van de stad onderzocht en getoetst aan de opgegeven datering. Uit dit onderzoek blijkt dat de datering vaak met de natte vinger gebeurde. Zo blijkt de oudste tot op heden bekende foto van Brugge niet te dateren van 1844-1845, maar wel van het begin van de jaren 1850.

In het boek zijn behalve de negen onbekende foto’s uit de Schotse collectie, vooral bekende, maar ook enkele minder bekende foto’s afgebeeld. Het gespecialiseerd boek richt zich daarom vooral naar Bruggeliefhebbers die houden van een precieze datering en de manier waarop de auteur tot dit resultaat is gekomen.

Demarée vertelt ook hoe de eerste buitenlandse fotografen al in de jaren 1840 naar Brugge afzakten om er de cultuurpracht fotografisch vast te leggen, net zoals schilders dat doen. (Chris Weymeis)