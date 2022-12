Osteopaat Frank Segaert met boek ‘Santé! Op je gezondheid’: “Tips voor gezonde levensstijl”

‘Santé! Op je gezondheid’ is het eerste boek van osteopaat Frank Segaert uit de Heulsestraat. “Over hoe gezond en graag leven wonderwel kunnen samenvallen”, zegt de auteur. “Ik geef de lezers tips over zeven levensthema’s, van sport en stress over voeding tot slaap. En iedereen kan voor zichzelf uitmaken welke tips zijn of haar levenskwaliteit kunnen verbeteren.”

Frank Segaert (51) studeerde lichamelijke opvoeding en kinesitherapie aan de KU Leuven. Hij specialiseerde zich in sportkine en manuele therapie, volgde een opleiding osteopathie en een opleiding klinische psycho-neuro-immunologie. Frank heeft een praktijk osteopathie in de Heulsestraat. Hij is ook een gepassioneerd triatleet en nam onder andere deel aan de Ironman in Hawaii.

Frank is de man van Karen en de vader van Loïc, Ella, Luca en beloftevolle wielrenner Alec, die zilver won op het WK tijdrijden voor beloften en de Kristallen Fiets voor beloften.

Bibliodroom

“Ik had al langer het idee om een boek te schrijven”, zegt Frank. “Vanuit mijn opleidingen en cursussen in een breed domein van de gezondheids- en ziekteleer vond het ik het interessant om eens alles te bundelen in een voor de leek verstaanbaar boek. De laatste drie jaar werkte ik er in stukjes aan. Zekerheid dat wat ik geschreven had ooit in boekvorm zou verschijnen, was er niet. Toen ik in contact kwam met Johan Vergote van uitgeverij Bibliodroom, ging alles in een stroomversnelling en dit boek is het resultaat.”

Frank houdt er zelf een gezonde levensstijl op na, maar zegt dat hij ook erg kan genieten van het leven. “Contradictorisch is dat niet. In mijn praktijk merkte ik dat chronische klachten vaak worden veroorzaakt of in stand gehouden door een manier van leven die de algemene gezondheid schaadt. Als je iets aan die klachten wil doen, moet je ook iets doen aan je levensstijl. Een patiënt met een stijve rug door te weinig beweging, moet ik eens goed losmaken. Maar als die niets verandert aan zijn zittende levensstijl, zullen die klachten ook sneller terugkeren.”

“Liever kleine dingen blijvend veranderen, dan na enkele weken in oude gewoontes te hervallen”

Frank wilde vooral geen boek met alleen maar strenge adviezen. “Niet iedereen is gemotiveerd om strenge adviezen op te volgen. Een gezonde levensstijl is een combinatie van eenvoudige maatregelen in de verschillende domeinen van levensstijl. Dan moet je wel weten wat wel en niet goed is voor je lichaam. En dat probeer ik in mijn boek mee te geven.”

Zoeken naar evenwicht

“De rode draad is het zoeken naar een evenwicht tussen je gezondheid verzorgen en genieten van het leven. Ik bespreek 7 alledaagse levensstijlthema’s als slaap, zonlicht, voeding, toxines, sport en beweging, zittende levensstijl en chronische stress. Elk hoofdstuk eindigt met 10 praktische tips en je hoeft die niet allemaal te volgen, je pikt er één of meer uit die je levenskwaliteit al een stukje zullen verbeteren. Zo kan je bijvoorbeeld geen tussendoortjes meer eten, elk halfuur eens rechtstaan aan je bureau, enz…”

“Liever kleine dingen blijvend veranderen dan op 1 januari allerlei goede voornemens maken en enkele weken later terugvallen in je oude gewoontes. Ik zie patiënten die hun best doen om gezonder te worden, maar zich focussen op de verkeerde dingen met weinig rendement. Overgewicht kan je krijgen door niet gezond te eten en weinig te bewegen, maar ook door te weinig slaap of te veel stress. Die boodschap komt blijkbaar al aan bij de eerste lezers van mijn boek, die blijkbaar al ondervonden dat ze met enkele tips bij zichzelf al zonder moeite kleine dingen veranderden.”

(IB/foto FM)