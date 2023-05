Opendeurweekend en tentoonstelling boekbindersclub op 6 en 7 mei

Ter gelegenheid van hun 40-jarig bestaan organiseert OOAB, het Open Atelier Amateur Boekbinders, een opendeurweekend en tentoonstelling op 6 en 7 mei. Tijdens de opendeurdagen kan je werken van eigen makelij zien.

De boekbindersclub bestaat uit een groep van 40 enthousiastelingen met interesse in de kunst en ambacht van boekbinden. Het is een sociale gemeenschap waar mensen elkaar ontmoeten, samenwerken en inspiratie opdoen. “We tonen ons als hobbyclub die zich richt naar het aanleren en beoefenen van boekbinden en aanverwante bezigheden op niet-professionele basis. In het atelier zijn alle noodzakelijke pers-, snij- en drukmachines aanwezig en vrij te gebruiken door de leden. De club staat in voor gemeenschappelijke aankopen van alle materialen, zoals papier, karton, lijm, leder en meer”, duidt voorzitter Andrea De Cock, zelf boekbinder.

“Naast het handboekbinden staan er ook cursussen en workshops op het programma voor kartonnage, het maken van kartonnen dozen, bijzondere bindingen en andere papier- en kartonbewerkingen: bijvoorbeeld een foedraal of een toverdoos maken. Tijdens een Buren bij Kunstenaars toonden we bijvoorbeeld hoe een oud pak tijdschriften of losse flodders omgetoverd wordt tot een nieuw boek.”

Het atelier beschikt ook over een vakbibliotheek. “Diverse catalogi en tijdschriften kunnen geraadpleegd worden bij de keuze van materiaal. Bij dit alles kan je steeds terugvallen op de hulp van ervaren leden en enthousiaste lesgevers. Het is een eeuwenoude, maar springlevende ambacht.”

De tentoonstelling van de werken van de leden vindt plaats in het atelier aan het Koning Leopold III-plein. Het bezoek met hapje en drankje kan van 14 tot 18 uur.