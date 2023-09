Op de Mercator met Mieke Van Herck (64): “Ik wil onze kinderen mentaal sterker maken”

Anne-Marie, Mieke voor de vrienden, Van Herck is geboren in Hasselt en later opgegroeid in Genk en Geel, maar thuiskomen doet ze aan zee in de zilte zeelucht. De Oostendse brengt het boek ‘Helemaal Jij… Samen Wij’ uit en reikt volwassenen bruikbare tools aan onder de vorm van speelse oefeningen om een kind te begeleiden om te vertrouwen op zijn intuïtie.

Mieke van Herck (64) voelt zich gelukkig aan het water. Een afspraak op de Mercator is dan ook een vertrouwde habitat voor de mama van vijf kinderen. Ze houdt zielsveel van kinderen en werkte een methodiek uit om kinderen innerlijk te versterken door hen te laten vertrouwen op een sterk buikgevoel. Zo kunnen ze opgroeien tot gelukkige mensen die steeds juiste keuzes maken in het leven. De missie van Mieke is om voor kinderen een gelukkig en zelfbewust leven mee mogelijk te maken.

Je werkte een methodiek rond intuïtieve ontwikkeling voor kinderen uit, vanwaar die interesse?

“Ik ben ervaringsdeskundige. Ik heb vijf kinderen, 15 kleinkinderen en we hebben verschillende pleegkinderen grootgebracht. Ik was zelf enig kind en ik vond dat heel erg. Vanuit een eigen gemis wilde ik graag op jonge leeftijd een groot gezin. Wat voor mij belangrijk is, is het welbevinden van het kind tijdens het opgroeien. Toen mijn oudste dochter 18 jaar werd, hebben we samen een opleiding intuïtieve ontwikkeling en innerlijk leiderschap gevolgd. Dat gaat over durven kijken naar jezelf. Het gaat over het ontdekken van jezelf, ook naar de stukken die je nog niet kent. Je leert je slechte kanten kennen en daarmee omgaan. Daardoor zal je ook op een andere manier naar de wereld rond je kijken. Na enkele jaren ben ik een beroepsopleiding gaan volgen bij Timotheus Project vzw. Ik ben uiteindelijk lesgeefster geworden voor volwassenen in intuïtieve ontwikkeling.”

Je werkt ook met kinderen?

“Het viel me tijdens al die jaren op dat er veel ruimte ingenomen wordt om terug te keren naar de kindertijd, waar mensen voor het eerst bepaalde dingen meegemaakt hebben. De cursisten zeggen vaak: hoe komt het dat niemand ons dit geleerd heeft toen we kind waren? We zouden dan misschien andere keuzes gemaakt hebben, we zouden dan misschien anders in het leven staan en dan moeten we niet op latere leeftijd een cursus intuïtieve ontwikkeling volgen. Vanuit dat idee heb ik een methodiek ontwikkeld voor kinderen.”

Hoe bepalend zijn die ervaringen uit je kindertijd?

“Een voorbeeld dat ik vaak gebruik is er ééntje van mezelf. Toen ik mijn eerste communie ging doen, was er een zangrepetitie in de kerk. Ik was zo blij en ik zong mee uit volle borst. Ik vond dat zo fijn om samen te zingen, tot juf Rita naar mij kwam en zei Mieke, jij moet alleen met je lipjes zingen en je stemmetje niet gebruiken. Ik was zo triestig. Toen ik thuiskwam vertelde ik wat er gebeurd was aan mijn mama en haar antwoord was gewoon: Mieke, je weet toch dat je geen toon kan houden. Dat gevoel is altijd blijven zitten. Later op school kregen we zangles, maar ik kon gewoon geen klank uitbrengen. Dat werd gezien als opstandigheid en ik werd op de gang gezet als straf. Ik kreeg dat weliswaar niet uitgelegd. Ik verstopte me achter de jassen om mij onzichtbaar te maken omdat ik anders telkens moest uitleggen waarom ik niet meezong.”

“Dat heeft zo’n impact gehad dat ik nu nog altijd niet luidop durf meezingen als er pakweg Happy Birthday gezongen wordt bij een verjaardag. Dat zit zo hardnekkig in mijn systeem. Als ik als kind de kracht had gehad om te vertellen aan die juffrouw hoe verdrietig me dat maakte, was er misschien een gesprek ontstaan en droeg ik dat misschien niet mee tot aan mijn 64ste. Als je kinderen op een respectvolle manier leert zeggen wat ze voelen, dan zijn ze empathischer en begrijpen ze ook beter dat iedereen bepaalde gevoelens heeft. Dat is de essentie van wat ik wil bereiken.”

Is de situatie op school niet veel veranderd ten opzichte van tientallen jaren geleden?

“Toen was het inderdaad extremer, maar nu is de druk op leerkrachten ook zo groot. Ze moeten aan alle eindtermen voldoen en krijgen zoveel uitdagingen op hun bord. Ik ga nooit met een vinger wijzen naar leerkrachten, maar als we de kinderen helpen hoe ze daarmee om kunnen gaan, dan zetten we een stap vooruit. Je leert de kinderen op een speelse manier innerlijk leiderschap aan. Ze dragen zelf een verantwoordelijkheid. In het boek zijn daar oefeningen rond waarbij ze hun fantasie gebruiken. Ze hebben een boosknop, een bangknop… Ze kunnen zelf kiezen om die knop om te draaien.”

Voor wie is het boek?

“Het kan gebruikt worden door ouders of begeleiders van kinderen. Ik heb het heel toegankelijk gemaakt en hou me ver weg van psychologische termen. Ik probeer op een eenvoudige en vertellende manier bepaalde dingen bij te brengen. Ik vertrek daarbij vanuit mijn eigen ervaringen.”

Er komt nu ook een opleiding?

“Vanaf oktober is Helemaal Jij… Samen Wij de leidraad voor een jaaropleiding die ik zal geven binnen het opleidingscentrum Timotheus Project vzw. Leerkrachten, maar ook ouders kunnen hier naartoe komen om de methodiek beter te leren kennen zodat ze het zelf ook kunnen toepassen.”µ