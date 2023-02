Op de Dag van het Woord op 4 februari staat poëzie centraal

De Dag begint om 10 uur met het ontbijt ‘Poëzie met kruimels’ met een optreden van Lies Van Gasse en Edward van de Vendel. Daarna worden de winnaars van de 44ste Poëziewedstrijd Harelbeke bekendgemaakt.

De organisatie ontving maar liefst 1.115 gedichten van 458 dichters uit België en Nederland. Er worden prijzen uitgedeeld in de categorie jongeren -26 jaar en een categorie +26 jaar. Naar aanleiding van de wedstrijd wordt ook een bundel met gedichten uitgegeven. Om 15 uur is er een gratis familievoorstelling van Edward Van de Vendel en daarna bouwen leerlingen van de Harelbeekse Academie voor Podiumkunsten een poëtisch salon in het cultuurcentrum. Tickets voor Dag van het Woord reserveer je gratis via www.cchetspoor.be, via mail naar tickets@ cchetspoor.be, telefonisch via 056 733 420 of aan de balie van cultureel centrum het Spoor aan de Eilandstraat 6. Meer info kan je vinden op www.dagvanhetwoord.be. (Peter Van Herzeele)