Oostendse Chari De Leeuw brengt debuutroman ‘Tweestrijd’ uit: “Het leven ligt voor het grijpen als je er maar voor gaat”

Chari De Leeuw (39), geboren en getogen op de Vuurtorenwijk, heeft haar eerste boek uitgebracht. ‘Tweestrijd’ is een romantische komedie en vooral een persoonlijke overwinning voor Chari. Het was altijd al een droom om een boek uit te brengen. Haar mama zal de publicatie jammer genoeg niet meer meemaken. Ze overleed begin vorig jaar. “Het boek is een eerbetoon aan haar.”

Ondertussen woont ze in het Limburgse Herselt, maar Chari De Leeuw noemt zichzelf een kind van de zee. Ze groeide op in de Vuurtorenwijk in Oostende. Ze was als kind al volop bezig met schrijven. “Ik zag overal verhalen in”, vertelt ze. “Het is vooral begonnen met gedichten. Ik heb in het lager meegedaan aan een gedichtenwedstrijd en ik eindigde in de top-vijf. Ik heb toen beseft dat schrijven heel therapeutisch is.”

“Het pesten in de lagere school was enorm kwetsend, maar het is hoe je terug rechtstaat dat telt”

Chari werd destijds zwaar gepest in de lagere school. “Dat is nu een deel van wie ik geworden ben”, erkent ze. “Ik kijk weliswaar niet met een negatieve blik naar de mensen of de wereld. Het is zelfs omgekeerd, ik sta heel positief in het leven. Iedereen verdient meer dan één kans. Ja, het deed pijn en ja, het was enorm kwetsend, maar het is hoe je terug rechtstaat dat telt. Die mensen bepalen niet wie ik nu ben.”

Grenzen verleggen

Chari probeert al altijd haar persoonlijke grenzen te verleggen. “In het middelbaar werd er gezegd dat ik het niet zou aankunnen om verder te studeren. Ik wilde graag criminologie doen. Ik heb daar toen gelukkig niet naar geluisterd en ben er toch voor gegaan. Mijn motto is dan ook: ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het kan. Ik heb er veel bloed, zweet en tranen in gestopt en het lukte. Daardoor besefte ik dat het leven voor het grijpen ligt als je er maar voor gaat”, vertelt Chari.

“Mijn mama heeft het boek als eerste gelezen, maar zal nooit weten dat het ook effectief is uitgebracht”

Ze hield dat ook in het achterhoofd bij het schrijven van haar boek. “Het is niet gemakkelijk om een uitgeverij te vinden als beginnende auteur. Ik ben een jaar bezig geweest met het schrijven van mijn boek naast mijn werk als expert veiligheidsadviseur bij de NMBS, maar ik heb daarna drie jaar nodig gehad om een uitgeverij te vinden. Dat is een heel lastig proces. Heel wat mensen wijzen je af, maar ik ben blijven doorzetten. Net toen ik het eigenlijk bijna wilde opgeven, leerde ik Zors Books van Saskia Lauwagie kennen. Saskia is een mentor geworden. Er was immers nog heel wat werk om het boek op punt te zetten. Ik heb enorm veel bijgeleerd tijdens dat proces.”

Romantische komedie

Tweestrijd is een romantische komedie. “Het verhaal gaat over de 34-jarige Josi-Anne Callen. Ze heeft net een relatiebreuk achter de rug en ze erft een hoeve nadat haar mama sterft. Ze gaat op zoek naar de historie van de hoeve en ontdekt zo ook gaandeweg haar eigen familiegeschiedenis.”

Het boek is een eerbetoon aan de mama van Chari die begin vorig jaar overleed. Jojo was bekend als kapster in de Vuurtorenwijk. “De naam van het hoofdpersonage is een knipoog naar Josiane, zoals mijn mama heette. Ze zal nooit weten dat het boek effectief is uitgebracht, maar ze heeft het manuscript wel als eerste gelezen. Ze zei dat ze zoveel moest lachen tijdens het lezen. Ze was natuurlijk wel bevooroordeeld als mijn mama”, glimlacht Chari. “Zij heeft me altijd aangemoedigd om te zoeken naar een uitgeverij. Ze zou zeker trots zijn dat het nu gelukt is. Ik heb ook een gedicht opgenomen in het boek voor haar.”

Signeersessie

Tweestrijd is vanaf 20 maart verkrijgbaar in de boekhandels of online rechtstreeks via de uitgeverij. Een exemplaar kost 22,49 euro. Ondertussen zijn er al meer dan 140 boeken verkocht via preorders. “Dat is een gigantisch succes voor een eerste boek”, zegt Chari trots. Op 5 april signeert Chari De Leeuw het boek Tweestrijd in Standaard Boekhandel Bredene.