Oostends Stadsfotograaf 2024 Hendrik Braet bundelt zijn beelden tot boek

De Oostendse Stadsfotograaf 2024 Gentenaar Hendrik Braet bundelde in zijn fotoboek ‘Aangespoeld’ een rijke selectie van zijn jarenlange oogst aan foto’s. Straatopnames die de ziel van de stad en haar bewoners vastleggen in 90 beelden.

“Ik wilde al veel langer een fotoboek over Oostende maken, maar mijn jaar als stadsfotograaf heeft mijn voornemen alleen bespoedigd. Stadsfotograaf zijn was de max: vrij werk kunnen maken volledig naar mijn zin en niemand die mij tot iets verplichtte qua onderwerpen. Een droom toch! Alhoewel die eerste weken best lastig waren: op de sociale media kreeg ik oeverloos gezever te verwerken omdat ik zelf geen Oostendenaar ben. Soit, positief was dan toch dat ik meteen mijn titel had voor mijn boek: ‘Aangespoeld’.”

Met die publicatie wil de fotograaf aangeven hoe rijk deze stad is aan poëzie van het dagelijkse leven, puur ook maar ook lichtjes ruw. “Achter de dijk schuilt een ruwe stad met een verweerde ziel. Maar met wat humor wordt ook het intrieste verteerbaar”, zegt Hendrik.

Strandjutter

Onder de titel ‘Een strandjutter van aangespoelde momenten’ peilt journalist Tim F. Van Der Mensbrugghe in het boek naar Braets credo als fotograaf: “Als stadsfotograaf zoekt hij zijn verhalen in de kleine hoekjes van de stad, de kieren van de samenleving. Dat het imposante Thermae Palace op de cover prijkt, is een bewuste keuze. Het ooit zo prestigieuze gebouw is tegelijk de trots en de schaamte van Oostende. Als straatfotograaf gaat Hendrik niet op zoek naar de vele koninginnen die de badstad ooit gekend heeft. Nee, een bonkige volksvrouw heeft soms meer te vertellen. De typische Oostendenaar is niet langer de stugge visser, maar de ouderling met een hondje die handig op de schoot past of in een kinderwagen.”

In de buurt

In zijn tekst brengt Tim ook hulde aan de in juni 2024 overleden fotograaf, vriend en ankerplaats Jean-Jacques Soenen. “Braet focust op de absurditeit die in het dagelijkse leven voorbijflitst. Momenten die slechts heel even bestaan, meestal onopgemerkt blijven en onherroepelijk weer verdwijnen, tenzij Braet in de buurt is.”