Oostends James Joyce-comité herdenkt bekende auteur van ‘Ulysses’ op Bloomsday: “In 1926 kwam hij hier op vakantie”

Uitgedost in smetteloze dresscode herdacht het Oostendse James Joyce-comité op vrijdag 16 juni de bekende auteur van ‘Ulysses’. Deze dag wordt ook wel ‘Bloomsday’ genoemd, en over heel de wereld zijn er dan herdenkingen voor de Ierse schrijver.

In de zomer van 1926 bracht James Joyce samen met zijn gezin zijn vakantie door in Oostende. Ook dit jaar organiseert het James Joyce-comité, dat zichzelf tot de ‘Portiers van de Oceaan’ honoreerde, een Bloomsday in Oostende. Ze konden daarbij op de steun rekenen van KAAP, de vzw Exil en de Irish Embassy. Professor emeritus Geert Lernout sprak de 80 aanwezigen toe over ‘James Joyce en de zee’.

100 jaar in 2026

Auteur Koen Peeters las in avant-première een fragment voor uit het eerste hoofdstuk van zijn in september te verschijnen roman ‘Georges’. Daarin heeft hij het over de bewuste vakantie die de auteur van ‘Ulysses’ met zijn vrouw, dochter en zoon in Oostende beleefde.

Na een eerste editie vorig jaar plant het James Joyce-comité ook volgend jaar een Bloomsday in de stad aan Zee. Het is ook uitkijken naar 2026. Dan zal het 100 jaar geleden zijn dat de legendarische auteur in Oostende verbleef.