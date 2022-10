Oostendenaar Jean Surmont graaft naar belangenbehartiging in ‘De affaire North’

In ‘De affaire North’ graaft Oostendenaar Jean Surmont naar de belangenbehartiging tussen John Thomas North en Leopold II. Samen deelden ze hun zakelijke interesse voor Congo en stedenbouwkundige plannen met Mariakerke. Het boek boeit niet alleen als een vlot lezende roman, maar nuanceert en verheldert meteen de lucratieve relatie tussen de koning en de kolonel.

Velen linken ‘North’ aan de laan of de kusttramhalte in Mariakerke en in het beste geval kunnen de meesten die verkeersas nog geografisch situeren ook. Zoek er alvast geen windstreek achter. Kolonel John Thomas North was een erg gefortuneerde Engelsman die royaal investeerde in het Congo van Leopold II. Als onderpand mag hij de duinen in Mariakerke ‘ontwikkelen’, een luxehotel bouwen en een tramlijn aanleggen. Maar de nitraatmiljardair sterft plots en mysterieus, 53 jaar oud. “Al tijdens mijn burgerdienst was ik gefascineerd door die man en nu de discussies over de figuur van Leopold II weer oplaaien, ook in onze stad, heb ik al langer vragen over zijn inbreng inzake de toenmalige grandeur van Oostende”, aldus oud schooldirecteur en auteur Jean Surmont (64). “In ‘De affaire North’ probeer ik de sfeer op te roepen bij de uitbouw van Oostende als mondain kuuroord, welke rol de koning daarbij speelde en hoe North later vergeten raakte.”

Faction

De auteur benadrukt dat hij een factionroman heeft geschreven: fictie en feiten zijn verweven. “Ik wil de lezer aan het denken zetten door historische gegevens uit te vergroten en bij te kleuren. Onwaarschijnlijke plotwendingen blijken uiteindelijk historisch correct en wat vanzelfsprekend lijkt, komt op het conto van mijn literaire vrijheid”, zo nuanceert Surmont zijn bijzonder vlot lezende rorman.

Grondstof

Het boek levert meteen ook de grondstof voor de gelijknamige, enkel op de historische feiten gebaseerde podcast in drie afleveringen op Spotify en een toneelopvoering met sprankelende dialogen uit het boek die vrijdag na de boekvoorstelling in De Grote Post in première ging. Voor deze luister- en toneelproductie tekenden De Dakbroeders.