Oostende stelt uniek naslagwerk voor over geschiedenis van de Stad aan Zee

Zopas werd in het Oostendse Stadsmuseum ‘Oostende beschreven’ voorgesteld door de Heemkundige kring, De Plate en de stad. De jongste en meteen lijvigste editie van de ‘Bibliografie van de Geschiedenis van Oostende’ sinds de eerste uitgave in 1996.

Het naslagwerk over de geschiedenis van Oostende, met verwijzingen naar boeken en artikels die verschenen zijn vanaf 1800 tot eind 2021, bevat bijna 18.000 titels. Het biedt een schat aan informatie over de geschiedenis van Oostende en helpt meteen de geïnteresseerde lezer op weg in de zoektocht naar wat eerder al over de Koningin der Badsteden is verschenen.

Handige zoekgids

Em. Prof. Dr. Luc François, auteur van diverse publicaties over de geschiedenis van Oostende, is de drijvende kracht achter deze bibliografie. Die is om meerdere redenen uniek. “Zo zijn er geen inhoudelijke criteria toegepast bij de selectie van titels. Elk type artikel of boek kan immers een hint voor verder onderzoek bevatten of een verwijzing naar een voorheen niet of minder bekend werk of archief.”

“Er werden ook boeken en artikels uit tijdschriften opgenomen die niet expliciet met een historisch opzet zijn geschreven. Op die manier komen veel meer aspecten aan bod en blijkt nog duidelijker aan welk historisch onderzoek nog nood is. Tenslotte wordt ook het plaatsnummer van elke titel vermeld in de dichtstbijzijnde bibliotheek.”

De beperkte oplage van de gedrukte versie is uitverkocht. Wie toch geïnteresseerd is in een papieren exemplaar vindt op www.oostende.be/Oostendebeschreven/wachtlijst een inschrijvingsformulier voor een (mogelijke) tweede druk. De digitale versie is over een aantal dagen beschikbaar.

