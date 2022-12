Oostende inspireert schrijversduo Bogaerts tot psychologische thriller

Het auteursduo – en vader en zoon – Willy en Steven Bogaerts heeft zijn schrijversresidentie in Oostende, de stad waar ook een aantal van hun romans zich grotendeels afspeelt. Zo ook hun jongste psychologische thriller ‘Meisje nummer 8’. Meteen hun 15de boek na 20 jaar schrijverschap.

De in tandem schrijvende vader en zoon Willy en Steven Bogaerts zijn parttime tweedeverblijvers in Oostende, de stad die al ettelijke keren het decor, zeg maar het personage, was in één van hun vele thrillers. Met de publicatie van ‘Meisje nummer 8’ vieren ze niet alleen een dubbel jubileum: het is hun 15de roman en ze schrijven al 20 jaar als een geoliede tandem samen hun detectives, historische en ander romans. Willy’s appartement in Mariakerke is hun vaste schrijversresidentie.

Ook nu weer draagt dat scheppingsproces de Bogaerts-stempel: Willy zet de verhaallijn uit, Steven snoeit stilistisch en tot slot wordt in een aantal discussierondes per mail gefinetuned.

Het verhaal

De plot: in een afgelegen hoeve leiden drie generaties vrouwen hun verweven leven: grootmoeder, de manzieke Anna, haar dromerige dochter Helena en de intens naar liefde smachtende kleindochter Sofia, meteen het hoofdpersonage, die misbruikt wordt door de vriend van haar grootmoeder.

Dat trauma trekt een scheur in haar leven en ze probeert met de hulp van de eeuwige golfslag, de weidse einder en het liedje van de zee als therapie haar leven weer op de rails te krijgen. Dat lijkt te lukken, ook omdat ze kennismaakt met de lieve Humphrey, die een ongekende passie in haar losweekt… Het verhaal speelt zich grotendeels af in Stene. Wat burgemeester Bart Tommelein, als fervent lezer van de Bogaerts’ boeken, niet ongenegen valt.

Ode

Willy Bogaerts: “We kregen tijdens het schrijfproces al aanmoedigingen van de leiding van Child Focus, wat ons bijzonder gesterkt heeft. We willen met ons boek ook een boodschap van hoop en liefde brengen, net als een ode aan alle meisjes en vrouwen die moedig een eenzame strijd voeren. Durf dromen te dromen die overeind blijven staan.”