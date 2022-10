‘Onzichtbaar paar’ is vierde boek van Dries

Dries Gilliaert stelde, samen met Innana Van Den Berg van uitgeverij Ambilicious, zijn nieuwe boek ‘Onzichtbaar paar’ voor. Ze deden dat in de knusse omgeving van Dries zijn eigen thuis, samen met familie en vrienden.

Dries Gilliaert (32) is met Onzichtbaar paar niet aan zijn proefstuk toe. Dit is al zijn vierde boek. De schrijver bewandelt nooit het makkelijkste pad in zijn boeken. Hij verweeft fictie, fantasie en realiteit met elkaar. Vandaar dat in elk verhaal veel over hemzelf zit, over zijn ikje, zoals hij graag zegt. “Schrijven houdt me overeind. De moeilijke momenten in het leven neerschrijven, werkt helend”, zegt Dries die zelf ASS heeft.

Psychisch lijden

Onzichtbaar paar is een combinatie van verhalen en gedichten. De verhalen gaan telkens over iemand die psychisch lijdt. “Op een geheel eigen manier heeft Dries vele facetten van mentale problemen bij jongeren en jongvolwassenen verwoord en verpakt”, zegt zijn eindredacteur Innana Van De Berg.

Dries verdiept zich al vele jaren in deze problematiek via boeken en documentaires. “In feite wou ik eerst weer een volledig verhaal schrijven. Doordat ik ook zo graag gedichten maak, werd Onzichtbaar paar een combinatie van verhalen en gedichten. Elk verhaal speelt zich af in de zomer. Ik hou nochtans van alle seizoenen en de schoonheid van de telkens veranderende natuur”, vertelt Dries. Naast schrijven en dichten heeft hij ook een acteurstalent. Hij speelt geregeld toneel en wordt door de VRT dikwijls gevraagd als figurant bij bekende tv-series. Zo is hij te zien in de reeks Onder Vuur. “Ik werkte mee aan drie opnames, waaronder twee die ‘s nachts waren.” Ook in de populaire soap Thuis is hij een graag geziene figurant. “Je ziet me binnenkort in Bar Madame”, lacht Dries. “Een ook in het tweede seizoen van Chantal kom ik in beeld.” De laatste gaatjes in zijn agenda vult Dries al zingend in bij het Sigokoor van Gistel. (LIN)

‘Onzichtbaar paar’ kost 25 euro en kan worden besteld via dries.gilliaert@gmail.com.