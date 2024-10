Ontdek al wandelend het Brugge van Georges Rodenbach: de man die deze stad op wereldkaart van literatuur zette

Al kuierend literair Brugge verkennen, kan voortaan met het wandelboekje Georges Rodenbach dat Jo Berten voor de Uitgaven West-Vlaamse Gidsenkring neerpende. Hoewel Rodenbach geen Bruggeling is, geniet hij er toch naam en faam. Hij moest er wel een eeuw op wachten.

Als er één auteur is die Brugge op de wereldkaart van de literatuur heeft gezet, dan is dat wel Georges Rodenbach. Zijn roman Bruges la Morte – beter vertaald als Het stille Brugge dan Het dode Brugge – werd in tientallen talen vertaald en ligt zelfs aan de basis van het ontluikend toerisme van de stad.

Achterneef van Albrecht

Georges Rodenbach, een achterneef van de bekende Albrecht Rodenbach, werd geboren in Doornik in 1855, hoewel zijn ouders in Gent woonden. In die stad, en later in Parijs, studeerde Georges rechten, maar zijn activiteiten aan de balie was van korte duur. Daarna werd hij medewerker aan de krant La Flandre Libérale en, nadat hij zich in 1888 in Parijs had gevestigd, aan Le Figaro. In de Franse hoofdstad werd hij ook voltijds auteur van romans en gedichten.

Na dit alles is de liefde van Georges Rodenbach voor Brugge dan ook opmerkelijk. Hij had er wel enkele vrienden, maar woonde er nooit. Toch handelen enkele van zijn bekendste werken over de stad zoals Bruges la Morte, Le Carillonneur en Musée de béguines.

Literaire wandelgids

Wie alles en nog veel meer wil vernemen over de link tussen Brugge en Georges Rodenbach komt zeker aan zijn trekken in de literaire wandelgids. De auteur Jo Berten kent als geen ander de Vlaamse Franstalige auteurs die over de stad schreven. De wandeling start aan het Minnewater, doorkruist het hele stadscentrum en eindigt via een omweg langs de Woensdagmarkt aan de Hoogstraat.

Met de publicatie van deze literaire gids zijn de Uitgaven West-Vlaamse Gidsenkring niet aan hun proefstuk toe. Al eerder verschenen literaire gidsen over Guido Gezelle en Stijn Streuvels, naast tal van andere wandelingen in Brugge.