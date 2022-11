Officiële opening van de vernieuwde centrale bibliotheek in Kortrijk: “Inzetten op automatisatie”

Zaterdag was de officiële opening van de vernieuwde centrale bibliotheek. Op het programma stond onder meer een openingsspeech van schepen Axel Ronse, apero in de voormiddag, koffie en cupcakes in de namiddag, DJ Dolby kwam plaatjes draaien uit hun muziekcollectie, airbrush tattoos van bekende personages uit kinderverhalen, demo’s in het Maaklab en korte rondleidingen achter en voor de schermen van de bib.

Lesya Magas (25) was aanwezig met haar schoonmoeder, en eveneens bibmedewerker, Maureen Bossuyt (63). “Het is heel mooi gedaan. Een bib is belangrijk in een sociale maatschappij, het is een plaats van ontmoeting. Vooraan is er veel meer ruimte met zitbanken en een koffiemachine, mensen kunnen daar samenkomen, een koffietje drinken, bijpraten of gewoon gezellig naast elkaar de krant lezen”, zegt Lesya. Boven is ook de grote infobalie verdwenen. Je kan zelfstandig, zonder hulp van een medewerker, je reservatie ophalen of iets kopiëren. Er is nog een klein, centraal infopunt aanwezig waar je steeds terecht kan met vragen. “Ik werk al meer dan 25 jaar in de bib en vind het een goede zaak dat we meegaan met de tijd en inzetten op automatisatie, maar de wens naar sociaal contact zal altijd blijven. Mensen spreken me nog steeds aan om hulp of advies te vragen. De bib is voor mij in eerste instantie een sociale beleving. Hier hangt altijd een heel vriendschappelijke sfeer tussen medewerkers en bezoekers”, vertelt Maureen.

Gameroom

De grootste vernieuwing vind je op de benedenverdieping. Een afgescheiden gameroom biedt plaats aan zes spelers waardoor het gamen ook een sociaal gebeuren wordt. De jeugdcollectie en het muziekaanbod met luisterstoelen werden uitgebreid. De vinylcollectie van de bib krijgt meer zichtbaarheid met het doel later een vinylclub op te zetten. De bibliotheek trekt eveneens de kaart van innovatie met de introductie van het Maaklab, een ruimte met technisch materiaal en een eigen werking waar je terecht kan voor STEM-workshops zoals laser cutten of 3D-printen.