Nore Delahoutre (32) publiceert eerste verhalenbundel:“Met Veerboot heb ik mijn liefdesverdriet van me afgeschreven”

Het eerste boek van Nore Delahoutre telt twintig kortverhalen die zowel verrassen, ontroeren als een glimlach ontlokken. Soms zijn ze heel persoonlijk, vaak ontdek je in de verhalen een hart voor ouderen en voor de zorg. Alle zijn ze uit het leven gegrepen en daarom zeer herkenbaar.

‘Een meisje van tachtig’ is het eerste boek van auteur Nore Delahoutre (32), het bevat twintig kortverhalen, vaak met een link naar de zorg. Nore werkt in WZC Elckerlyc als zorgkundige. Niet toevallig vertolken oudere personages dikwijls de hoofdrol in haar verhalen.

“Ik heb inderdaad een hart voor de ouderen en de zorg, vandaar dat een deel van de verhalen daar hun oorsprong vinden. Zoals het stuk dat ook de titel is van het boek, Een meisje van tachtig. Centraal staat een bejaarde vrouw uit een woonzorgcentrum wiens man is overleden. Geleidelijk aan trekt alle kleur weg uit haar leven. Tot Gilbert, een nieuwe bewoner, zijn intrek neemt in het WZC.”

Noreschrijft.be

Nore groeide op in Menen en woont nu in Gullegem. Al heel jong schreef ze gedichtjes en krabbelde tekstjes neer in schriften. Het schrijven liet haar niet los, ze volgde een schrijfcursus in Gent om de technieken onder de knie te krijgen. En dan komt het moment dat je je schrijfsels openbaar maakt.

“Eerst voorzichtig”, bekent Nore. “Als eerste plaatste ik een kortverhaal met de titel ‘18 mei 2070’ op Facebook. Dat stuk gaat over de vraag hoe mensen binnen vijftig jaar tegen de coronapandemie zullen aankijken. Op deze tekst werd heel positief gereageerd, wat me dan weer overtuigde om meer verhalen online te publiceren.”

Die verhalen vind je op haar website noreschrijft.be. Enkele ervan vind je ook terug in haar bundel, maar de website nodigt vooral uit om nog meer stukjes van haar te lezen die enkel in het boek te vinden zijn.

De onderwerpen raken soms een gevoelige snaar, sommige zijn bovendien persoonlijk.

“Zoals Veerboot”, vervolgt Nore. “Een verhaal over liefdesverdriet waarvan ik lang aarzelde om het te delen. Uiteindelijk besloot ik om dat toch te doen. Ik heb zo het verdriet een beetje van mij afgeschreven. In IJdele Hoop beschrijf ik het relaas van een date. Andere zijn dan weer helemaal verzonnen maar geplukt uit het dagelijkse leven en daarom zeer herkenbaar.”