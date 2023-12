Non-fictieboekenfestival Faar wekt James Ensor tot leven: “Vergeet niet dat hij ook auteur was!”

Het Oostendse non-fictieboekenfestival Faar zal een podium geven aan ‘verrekijkers’ Lieke Marsman, Stefan Hertmans en Thomas Hertog. Wouter Deprez zal ook James Ensor als schrijver tot leven wekken. Ze mikken op minstens 6.000 bezoekers.

“Faar zet in op het brede genre van non-fictie. Dat wordt te vaak geassocieerd met zwaardere thema’s zoals politiek of economie. Wij kiezen er met dit festival voor om het brede genre een podium te geven”, zegt Ellen Van Tichelt, samen met Lies Poignie en Guinevere Claeys curator van het festival dat van 8 tot 10 maart meer dan 80 auteurs samenbrengt op meer dan 10 locaties.

Grote namen

Nu al zegden Tom Lanoye, Ish Ait Hamou, Uus Knops, Hugo Matthysen, Michael De Cock en Pedro Brugada toe. Ook opkomend talent wordt in de schijnwerper gezet: Amir Bachrouri, Christina De Witte en Raounak Khaddari. Het volledige programma wordt op dinsdag 9 januari gelanceerd. Ze willen ook jonge lezers aantrekken en daarom is er zelfs een kinderprogramma in Upstairs (Hertstraat).

Verrekijkers

Denken over morgen staat centraal. Drie Verrekijkers (filosoof Lieke Marsman, schrijver Stefan Hertmans en kosmoloog Thomas Hertog) laten hun licht schijnen over wat anderen blijkbaar is ontgaan. Er is in het Ensorjaar ook een mooie link met de schilder. Ellen Van Tichelt: “Je mag niet vergeten dat Ensor ook auteur was. Wouter Deprez zal zich inleven en met de blik van Ensor naar vandaag kijken. Zijn essay zal te horen zijn op de openingsavond en nadien te lezen zijn op onze site.”

Andere onderdelen zijn drie tafelredes van auteurs in Hotel du Parc, de Nacht van de Razernij en een podcast van gesprekken met auteurs Ruben Verwael (over lichaamssappen), Eva Diericks (over inclusief opvoeden) Sarah Vandoorne (over uitwassen van de textielindustrie) en Sam Proesmans (over individuele en collectieve gezondheid). Faar gaat echt heel breed want er zijn zelfs workshops over bier, theater en boksen. Het publiek smaakt Faar : 3.000 bezoekers in 2021 en 5.500 in 2022. “We mikken op 6.000 bezoekers voor de komende editie”, luidt het.