Non-fictieboekenfestival FAAR boeit meer dan 5.500 boekenliefhebbers in Oostende

Zopas sloot de tweede editie van FAAR, een organisatie van Toerisme Oostende vzw, de boeken in Oostende. Meer dan 5.500 bezoekers genoetn twee dagen van een een mix van literaire voorstellingen, debatten, workshops en doe-activiteiten. Cultuurcentrum De Grote Post was het kloppende hart van het festival.

Meer dan 80 toonaangevende auteurs uit Nederland, Vlaanderen en Brussel stonden op het podium. Drie auteurs namen een centrale rol op als Verrekijker: Binu Singh, Elisabeth Lucie Baeten en Arnon Grunberg. Met meer dan vijftig activiteiten in o.a. De Grote Post, Thermae Palace, De Cierk, KAAP, Bibliotheek Kris Lambert, het Europacentrum, ‘t Leeshuus en Kursaal Oostende en in de straten vibreerde het festival door heel de stad. Met zijn meer dan 5.500 bezoekers bevestigt het festival met curatoren Ellen Van Tichelt, Guinevere Claeys en Lies Poignie zijn waarde op de literaire kalender.

Verschillende auteurs en bezoekers zijn heel enthousiast over deze editie. Binu Singh: “Faar is een boeiend, inspirerend en uitnodigend concept met een gevarieerd aanbod om goesting te krijgen om in boeken te neuzen… en dat allemaal zo dichtbij de zee.” Thomas Hertogs, auteur van ‘Het ontstaan van de tijd’: “Van de grote vragen over het heelal tot een duik in de koude zee; cutting edge non-fictie op FAAR in Oostende!” Elisabeth Lucie Baeten:“Ik ben positief verrast door de verscheidenheid van het FAAR-publiek en van de gasten. Zelf heb ik, naast meedoen aan mijn eigen talks, heel erg genoten van het gesprek met Eva Kamanda en Kristof Bohez. Wat een fijne sfeer over het hele festival heen, piekfijn georganiseerd. Mijn lievelingsmoment? Toen ik bij het signeren van mijn boek Nelle ontmoette, een 7-jarig meisje dat boeken verslindt. Ze wordt elke nacht om drie uur wakker omdat ze wil lezen. Geweldig!”

Ook een erg moe maar tevreden medecurator Guinevere Claeys genoot van De Tafelredes in het Europacenter. “Zo’n voorstelling maak je maar een keer in je leven mee. Maar ook ‘De compagnie De Hoe onderbreekt Verrekijker Arnon Grunberg’ blijft onvergetelijk, net als ‘Nacht van het vergeten lichaam’ in de intimiteit van de Klas in De Grote Post. En ik was er niet bij maar ook over de Tekenklas met Wim Opbrouck hoor ik alleen maar positieve reacties.” De derde editie van het festival komt er alvast van 8 tot en met 10 maart 2024.