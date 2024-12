Nieuwe uitleenautomaat voor efficiëntere bibliotheek

Als laatste wapenfeit stelde het vorige gemeentebestuur een nieuwe uitleenkiosk in de bibliotheek in Langemark voor. Het toestel, goed voor een investering van 14.400 euro, biedt bibliotheekbezoekers de mogelijkheid om hun materialen zelf uit te lenen, terug te brengen en te verlengen. “Bovendien kunnen bezoekers dankzij dit toestel opnieuw met contant geld betalen”, zegt bibliothecaris Yanaika Lannoo. “De vorige automaat was al in gebruik sinds 2013, toen de bibliotheek een volledige renovatie onderging. Met deze investering spelen we dus in op de wensen van onze bezoekers voor een efficiëntere en meer toegankelijke bibliotheekervaring.” Op de foto zien we v.l.n.r. Yanaika Lannoo, oud-schepen Jean-Marie Callewaert, bibmedewerkers Maika Deleu en Erika Bisschop en oud-schepenen Heidi Coppenolle en Laurent Hoornaert. (foto TOGH)