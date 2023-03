Nieuwe stadsbibliothecaris van Diksmuide heeft bruisende plannen

De stadsbibliotheek heeft een nieuwe bibliothecaris. Ze heet Daisy Fonteyne, is dertig, woont in Staden, en heeft plannen: “Ik wil de bib uitbouwen tot een ontmoetingsplaats waar heel wat te beleven valt.”

Toen de Diksmuidse stadsbibliothecaris Karline Derycke stopte, nam Sylvie Anzempamber een tijdlang haar werk over, tot de nieuwe bibliothecaris aan de slag ging. Dat is nu gebeurd.

Daisy Fonteyne (30) is afkomstig uit het naburige Merkem, en woont samen met haar partner Stijn Laleeuw in Staden. Ze volgde hogere studies journalistiek en daarna nog een jaar de opleiding bibliothecaris in Gent. “Ik werd hier door de bibliotheekmedewerkers heel goed ontvangen en voelde me meteen thuis”, zegt ze. “De sfeer in het team zit heel goed en we trekken allemaal aan hetzelfde zeel, wat een fijn gevoel is.”

Meer dan boeken lezen

“Het is grappig dat mensen soms denken dat ik alle boeken die hier beschikbaar zijn, zelf gelezen heb”, vertelt Daisy. “Vaak hoor ik dat mensen denken dat wij hier in de bib niets anders doen dan boeken lezen om ze te kunnen navertellen, maar dat is helemaal niet zo. Mijn werk bestaat er ook in te waken over de budgetten, het algemeen beleid van het personeel te voeren, de collectie op punt te houden, ervoor te zorgen dat het gebouw onderhouden wordt, alles te coördineren, enzovoort.”

“Ook de bib verder uitbouwen tot een ontmoetingscentrum is een deel van mijn job”, zegt Daisy. “Een bib is tegenwoordig niet enkel meer een plaats waar men boeken kan lenen. Er moet ook voor gezorgd worden dat er iets gebeurt in de bib, dat de bib uitgroeit tot een ontmoetingsplaats voor iedereen. Jong en minder jong moeten aan hun trekken komen.”

Ontmoetingsplaats

Daisy weet waar ze met de bib naartoe wil: “Wat de collectie betreft, wil ik onderhouden wat we hebben en die verder uitbouwen met onder andere de focus op jeugd en meer Engelse boeken. Daarnaast wil ik de bib uitbouwen tot een ontmoetingsplaats waar heel wat te beleven valt. Zo organiseren we op 22 maart een workshop gelukspoppetjes maken en op 29 maart een les kinderyoga. Ik wil ook inzetten op lokaal talent, zoals we laatst nog Hans Doheyn te gast hadden, met de voorstelling van zijn boek. We organiseren ook een jeugdboekenverkoop, van 1 tot en met 31 maart. Dat alles tijdens de openingsuren van de bib.”

Op het programma

We lijsten nog eens de activiteiten in de bib op: op 15 maart is er de winterse vertelling Stoute hond! (4-6 jaar), in de leeszaal van de bib van 15.30 tot 16.30 uur, gratis maar vooraf inschrijven; op 22 maart is er de creatieve workshop Maak je eigen gelukspoppetje (6-12 jaar), in de leeszaal van de bib, om 14.30 uur en om 15.30 uur, gratis maar vooraf inschrijven; op 29 maart is er kinderyoga (5-8 jaar) in samenwerking met The Monkey Tree, verzamelen stipt om 14.15 uur, van 14.30 tot 15.30 uur, gratis en vooraf inschrijven.

Daarnaast is er van 1 tot en met 31 maart een stand met boeken waarin geluk centraal staat. Ten slotte is er een jeugdboekenverkoop, die tijdens de Jeugdboekenmaand regelmatig wordt aangevuld en waarin je naar hartenlust kan snuffelen. Inschrijven kan via bivcontact@diksmuide.be. (ACK)