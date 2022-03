Nieuwe resident voor Huis van de Dichter is Gretel Van den Broek

Schrijfster Gretel Van den Broek is de nieuwe resident in het Huis van de Dichter in Watou. Sinds begin 2018 wordt het ‘Huis van de Dichter’, de voormalige woonst van Gwy Mandelinck, zestien weken per jaar opengesteld als schrijfresidentie.

“Gretel groeide vanuit haar journalistieke werk naar literaire non-fictie en fictie waarin stijl en strakke verhaallijn centraal staan. Als schrijfdocente aan de Podiumacademie Lier begeleidt ze volwassen schrijfadepten in lessen literaire non-fictie, waarin ze de grenzen tussen feit en fictie in vraag stelt”, zegt Peter De Roo van het Huis van de Dichter. Tot begin 2009 was het Huis van de Dichter de woning van Gwij Mandelinck, oprichter, bezieler en organisator van de Poëziezomers van Watou. Sinds februari 2018 wordt het Huis van de Dichter zestien weken per jaar opengesteld als residentie voor auteurs.

“In haar laatste roman Heldendom, gebaseerd op het verhaal van haar grootvader die verzetsman was, reflecteert Gretel oude thema’s in spiegels van vandaag. Voor haar tiende boek herschrijft ze een zeer oude poëtische tekst, en legt dit in de handen van een zoekend en dichtend personage. In Watou, in het Huis van de Dichter, wil ze niet enkel rust vinden om te schrijven, maar hoopt ze haar personages te zien wandelen in de velden, de tuinen, de stilte.”