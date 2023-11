Nieuwe editie van het jaarboek van de heemkundige kring Lendelede gewijd aan Perdangs

Tal van gouden, diamanten en briljanten huwelijkskoppels leerden elkaar kennen bij ‘Perdangs’, een dancing in de Kasteelstraat. Johan Delaere van de Heemkundige Kring Lethae heeft er voor het twintigste jaarboek een bijdrage over geschreven.

Waar leerden jullie elkaar kennen? Bij Perdangs! Dat horen we vaak als we koppels die vijftig jaar of meer getrouwd zijn interviewen. ‘Perdangs’ was tussen 1930 en 1970 in Lendelede ‘the place to be’ voor wie op zoek was naar een lief voor het leven. In die periode was de Kasteelstraat blijkbaar een bekende uitgangsbuurt. Met een cinema- en danszaal en een frietkraam.

Prudent ‘Perdang’

De man die met de danszaal en bioscoop begon, heette eigenlijk (Modest) Prudent Madou. Hij was een Izegemse schoenmaker (°22/11/1884), die in 1906 trouwde met de Lendeleedse Marie Febronie Weyts (°14/06/1879). Ze kregen één zoon, Gaston. Marie overleed iets meer dan twee weken na de geboorte, op 27-jarige leeftijd. Prudent hertrouwde in 1908 met Elisa Marie Berghman en kreeg met haar een zoon (Leon) en twee dochters.

‘Perdang’ kocht in de Kasteelstraat (nu huisnummer 31) een woning en bouwde omstreeks 1921 achter herberg Concordia zaal Concordia, die bereikbaar was via ‘t Gangske en nu dienst doet als opslagruimte. Iets verder, in de Rozebeeksestraat 3, opende Prudent in 1930 cinema Concordia.

Zoon Gaston woonde in herberg Concordia en baatte zowel de herberg als de (dans)zaal uit én later ook de cinema. Later werd de danszaal Discount 2000, een voedingszaak.

Johan Delaere stelt de nieuwe editie van het jaarboek van de heemkundige kring voor op 27 november, om 20 uur in zaal Lindelei. Vanaf dan is het jaarboek ook te koop, voor tien euro.

In deze editie is er vooral aandacht voor het pensionaat van Lendelede, en verder staan er, naast de bijdrage over ‘Perdangs’, verhalen in over de Toveresse-knok, de familie Vermandele, pastoor Dutoict, landloper Guilielmus Balduyck, de linde die haar naam gaf aan Lendelede, en de hoeve den Blinckentorre. (IB)