Nieuwe boeken van Manu Adriaens uit Wijnendale over het leven en de koers

Eind deze maand liggen twee nieuwe boeken van oud-Wijnendalenaar Manu Adriaens (63) in de winkel. In Leven is het meervoud van lef bundelt hij 100 inzichten die tot een groter levensgeluk kunnen leiden. En zijn blijvende liefde voor het wielrennen krijgt dan weer gestalte in het boek Koersgeluk.

Ooit was Manu Adriaens, die in zijn jeugd in de Prosper Moncareystraat woonde, professioneel journalist. Maar de jongste twee decennia is hij vooral een veel gevraagde spreker door allerlei culturele verenigingen.

“Daar is trouwens het boek Leven is het meervoud van lef uit voortgesproten”, vertelt Manu. “Ik geef al vele jaren een causerie met dezelfde titel. Na afloop kreeg ik vaak vanuit het publiek de vraag of de inhoud ervan ook in een boek te lezen viel. Wel, dat kan vanaf nu effectief. In het nieuwe boek geef ik 100 handvatten voor een gewaagd en eigenzinnig leven. Met als overheersende gedachte: mens, durf te leven!”

“Je moet al eens risico’s willen nemen in je bestaan. Je leven heeft niets te maken met een generale repetitie. Neen, nú heeft de voorstelling plaats. Wees dus niet verlegen over je daden. Experimenteer er maar op los, weliswaar in het volle besef dat je soms met je kop tegen de muur kunt knallen.”

Kleurrijke anekdoten

Koersgeluk is het zoveelste wielerboek van Manu Adriaens. Eerder schreef hij onder meer al De Muur van Geraardsbergen (over 100 jaar Vlaamse wielergeschiedenis) en Zot van de koers. Maar zijn bekendste werk is natuurlijk Niet van horen zeggen, de spraakmakende memoires van Freddy Maertens, de tweevoudige wereldkampioen. Dat boek werd een bestseller, ook vertaald in het Frans en het Engels. Koersgeluk biedt een andere invalshoek. Het is geen geschiedkundig wielerrelaas, maar een heerlijk peloton aan kleurrijke anekdoten, rennersquotes en inspirerende levenslessen. Een mooi eindejaarscadeau in tijden van Evenepoel-gekte. Ideaal voor iedereen die verslingerd is aan het wielrennen of zelf een fervente fietser is. (JS)

‘Leven is het meervoud van lef’ (218 blz., 22,50 euro) is verschenen bij Willems Uitgevers. ‘Koersgeluk’ (224 blz., 19,99 euro) is een Lannoo-uitgave.