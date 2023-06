Nieuwe bibliografie over geschiedenis van Oostende

Op 12 augustus verschijnt de publicatie ‘Oostende beschreven’. Een naslagwerk over de geschiedenis van de stad met verwijzingen naar boeken en artikels verschenen tussen 1800 en eind 2021.

De bibliografie, 1.108 pagina’s, in twee volumes, komt er dankzij heemkundige kring De Plate met steun van de stad.

Cumulatief

Oostendenaar Em. Prof. Dr. Luc François is de drijvende kracht achter deze publicatie, die voortbouwt op vroegere edities van de voorbije 25 jaar. “Na die kwarteeuw kunnen we nu een cumulatieve bibliografie presenteren met maar liefst 18.000 boeken- en krantentitels. De eerste editie in 2000 bevatte 6.000 titels.” Een unieke uitgave, zo blijkt. “We hebben geen inhoudelijke criteria toegepast bij de selectie van de titels”, zegt Luc François die bij zijn monnikenwerk geassisteerd werd door zijn zoon Pieter, Erwin Mahieu, Nadia Stubbe, Georges Van Duyvenboden en Yvan Van Hyfte. “Elk type van artikel of boek kan een hint voor verder onderzoek bevatten, of een verwijzing naar een minder bekend werk of archief. Zo komen meer aspecten aan bod, komen blinde vlekken aan het licht en wordt duidelijker aan welk historisch onderzoek nog nood is. Tot slot vermelden we ook het plaatsnummer van elke titel in de dichtstbijzijnde bibliotheek.”

Collector’s item

De publicatie wordt een collector’s item, gezien de beperkte gedrukte oplage van het naslagwerk. Na de boekvoorstelling op 18 augustus is een digitale versie beschikbaar die door heemkundige kring De Plate met regelmaat aangevuld en geactualiseerd zal worden. Tot 30 juni 2023 kan in pre-order via www.oostende.be/bibliografieoostende de publicatie besteld worden voor 65 euro. Op 12 augustus, om 18 uur, wordt de uitgave voorgesteld in het stadsmuseum en kan het bestelde exemplaar afgehaald worden. (ML)