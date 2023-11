Nieuw stripverhaal van De Bergenvaarders speelt zich af in Brugge

Tijdens het vierde Stripfestival Brugge werd het tweede album in de stripreeks ‘De Bergenvaarders’ voorgesteld. Het verhaal speelt zich deels af in het Brugge van de veertiende eeuw en is voorzien van een educatieve bijlage – opgesteld met medewerking van Raakvlak Brugge – met tal van historische weetjes en achtergrondverhalen.

Op 11 en 12 november heeft in het Brugse Sint-Lodwijkscollege het vierde Stripfestival Brugge plaats; een organisatie van stripfanaat Bart Jonckheere. Op dit evenement vond zaterdagmorgen de voorstelling plaats van ‘Een alchemist in Brugge’, het tweede album in de reeks De Bergenvaarders.

De reeks speelt zich af in de veertiende eeuw en de hoofdpersonen zijn de weeskinderen Hille en Thomas die als verstekelingen aan boord aankomen in de Nederlandse stad Deventer. Aanvankelijk houden ze zich vooral in leven met kleine diefstallen maar gaandeweg raken ze in allerlei avonturen betrokken. Door hun pienterheid worden ze ook op diverse missies gestuurd. Initiatiefnemer is Marc de Lobie van uitgeverij Syndicaat.

Educatieve bijlage

Tekst en verhaal zijn van de hand van Kristof Berte, Joey Potargent is verantwoordelijk voor de tekeningen en ook Shirow Di Rosso werkt mee als inkleurder. Het tweede deel in de reeks, Een alchemist in Brugge, brengt de middeleeuwse Hanzesteden Deventer en Brugge tot leven en neemt de lezers mee op een avontuur in het jaar 1370. Hille en Thomas worden op een diplomatieke missie gestuurd om te bemiddelen in een conflict, wat tot fascinerende wendingen leidt. Om alles zo correct mogelijk voor te stellen zijn de makers van de strip te rade gaan bij archeologen, historici, universiteiten en musea in binnen- en buitenland.

Zowel de kleding als gebruiksvoorwerpen, maar evengoed de architectuur en scheepvaart zijn dus niet lukraak getekend maar gebaseerd op data en informatie. Opmerkelijk is dat met het stripverhaal ook een educatieve bijlage komt, opgesteld door de archeologische dienst Raakvlak Brugge en de dienst Archeologie Deventer. Deze bijlage neemt je mee achter de schermen en de intrigerende verhalen en verrassende weetjes worden in het historische kader geplaatst.

Het document is gratis beschikbaar voor scholen, bibliotheken en iedereen die meer wil weten over het Deventer en Brugge van de late middeleeuwen. “Een educatieve bijlage in een historisch stripverhaal speelt een cruciale rol in het vergroten van de waarde en het begrip van het verhaal”, zegt Brugs schepen van Cultuur Nico Blontrock. Het stripalbum is daarom niet alleen een spannend avontuur maar ook een venster naar een boeiende periode in de geschiedenis.”

voor info en bestellingen: info@syndikaat.nl of www.syndikaat.nl (PDV)