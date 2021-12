Nieuw jaarboek Heemkundige Kring Ardooie

De heemkundige kring van Ardooie bracht voor de zeventiende keer een jaarboek uit. De traditionele voorstelling op de eerste zondag van december kon jammer genoeg niet doorgaan. Liefhebbers van de lokale heemkunde zullen het dus zonder het steeds boeiende inleidende woordje van heemkundige Lucien Van Acker moeten doen.

Enkele leden van de heemkundige kring doken opnieuw in het verleden en publiceerden enkele bijdragen over zeer uiteenlopende onderwerpen.

Guillaume Noppe schreef de geschiedenis neer van driekwart eeuw muziek in Koolskamp. Daar werd 75 jaar geleden Sint-Cecilia opgericht. Geert Devriese gaf eerder reeds het relaas over de geschiedenis van Ardooise jeugdverenigingen. Nu breidt hij er een nieuw verhaal aan met onder meer aandacht voor de verdwenen scoutswerking.

Lucien Van Acker vertelt meer over Delfien Van Hautte, naar wie een straat genoemd is. Met Hendrik Viaene gaan we terug naar 1902 voor een militaire raid. Christine Hollevoet, de enige vrouw in de heemkundige kring, dook met veel enthousiasme in de geschiedenis van de Gilde van Ambachten en Neringen. Dit is de voorganger van het lokale ACW. Molens zijn het geliefkoosde onderwerp van Gabriel Houthoofd. Hij schreef er al eerder over en doet dit nu ook weer.

Jan David weet alles over kunstschilder Alidor Lamote en schreef er een stuk over.

Te koop

Het boek is in het gemeentehuis te koop aan de prijs van 12 euro. Een overzicht van de inhoud is te vinden op de website van de Heemkundige Kring.

Ook de vorige edities zijn nog verkrijgbaar.

(JM)