Nieuw boekenruilkastje van Basisschool de Mozaïek in Brugge is er voor iedereen

In de voortuin van Basisschool de Mozaïek in de Karel van Manderstraat in Sint-Kruis staat er al een tijdje een nieuw boekenruilkastje. Door de werkzaamheden in de straat kon de officiële ingebruikname pas deze week dinsdag plaatsvinden.

“Onze in- en uitgang bevinden zich momenteel aan de achterkant van het gebouw. Daarom vonden we het nog niet zinvol om het kastje te introduceren, maar nu zijn we er helemaal klaar voor. De boeken zitten erin en de kleuters mochten samen met ons dit kastje versieren”, vertelt kleuterleidster Riet Gailliaert.

“Als MOS-school vinden we het ook heel belangrijk dat boeken hergebruikt worden. Het kastje hangt in een wijk en deze wijk willen we ook betrekken in het delen en ruilen van boeken. Zo is onze wijkschool een herkenningspunt in de buurt met nu ook een boekenruilkastje voor iedereen”, luidt het nog. (CGRA)