Nieuw boekenruilkastje aan WZC Van Zuylen

Aan het Woonzorgcentrum Van Zuylen langs de Geralaan 50 in Sint-Kruis werd een boekenruilkastje geplaatst. Het was directrice Marijke Dobbels van WZC Van Zuylen die via de Brugse Buurtoppepper het initiatief nam om een boekenruilkastje aan te vragen.

“We motiveren bewoners en bezoekers om interessant leesvoer in de kastjes te stoppen, en af en toe eens te kijken hoe het aanbod in de kastjes eruit ziet. Ruilkastjes leiden een verrassend eigen leven en ze doen mensen, over leeftijden heen, goesting krijgen om zelf te lezen of leestips te delen. Da’s een hele opsteker. Bovendien wisselt het aanbod voortdurend, en kan het een leuke insteek vormen voor activiteiten in ons woonzorgcentrum. We motiveren mensen vooral om er niet alleen boeken uit te plukken, maar ook publicaties erin te stoppen. Zo komt het initiatief helemaal tot zijn recht in de buurt!”, weet Marijke Dobbels.

“We proberen op alle mogelijke manieren de buurt te betrekken, dat maakt deel uit van onze kwaliteitswerking. Zo zijn we heel actief op Facebook, waar we 2.000 volgers hebben. En op 2 september is er ook opnieuw ons straatfeest. De vorige keer was dat een enorm succes, er zijn daar toen zo’n driehonderd mensen op af gekomen. We organiseren dit straatfeest deze keer in samenwerking met de Brugsche Rugby Club en Padelclub Brugge”, luidt het nog. (CGRA)