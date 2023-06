Nieuw boek vertelt bijzonder verhaal over Waregemse textielfamilie en luchtaanval tijdens Tweede Wereldoorlog

Het nieuwe boek ‘De strepen van Gernay’ vertelt de geschiedenis van de familie Gernay, hun internationale textielfabriek en het drama van 12 juli ‘43. Auteur Marc Crabeels ging samen met Dirk Decuypere en Johan Durnez op zoek naar de mens achter de machine, zowel aan het weefgetouw als aan het front. “Het was een vergeten verhaal, alsof men het bewust wou verzuimen.”

‘De Strepen van Gernay, 110 jaar familie- en textielgeschiedenis in Waregem en het drama van 12 juli 1943’, zo luidt de volledige titel van het gloednieuwe en 185 pagina’s tellende boek. Het is de vrucht van een intense zoektocht en nauwe samenwerking tussen drie vrienden met een gemeenschappelijke geschiedenismicrobe, en een passie voor het lokale oorlogsverleden.

Het boek bestaat uit drie delen. Naast de historiek van de familie Gernay en de wereldvermaarde textielfabriek, gaat er uiteraard heel wat aandacht naar het bombardement op het bedrijf tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op maandag 12 juli 1943 werd de fabriek in de Olmstraat rond de middag getroffen door een luchtaanval van de geallieerde Britse Royal Air Force, die het verkeerde doelwit had getroffen.

Levenslang verminkt

Bij het drama vielen zeven doden en minstens achttien gewonden waarvan sommigen verminkt bleven voor het leven. De Waregemse auteur Marc Crabeels (59) duikt al tien jaar lang in dozen vol archiefmateriaal en ging bij talloze mensen langs die het textielbedrijf Gernay-Delbecque gekend hebben. “Mijn interesse ontstond zo’n 35 jaar geleden. In het College hoorde ik verhalen van opa’s van leerlingen die tijdens de oorlog op school zaten.”

“Ik raakte gefascineerd en begon er wat later onderzoek rond te voeren. Maar buiten mondelinge verhalen bestond er bijna niets over. Het was een vergeten verhaal, alsof men het bewust wou verzuimen.” In zijn zoektocht naar antwoorden en ontdekkingen kreeg Marc hulp van Geluwnaar Dirk Decuypere (73) en de uit Geluwe afkomstige Waregemnaar Johan Durnez (62).

Wereldgeschiedenis

“We delen een passie en hobby en gaan steeds op zoek naar de mens achter de machine, achter persoonlijke verhalen”, vertelt Johan. “Lokale geschiedenis is wereldgeschiedenis”, vult Dirk aan. “Er zijn hier tijdens de oorlogen tientallen nationaliteiten gepasseerd.” Dirk bekeek de luchtaanval vanuit het standpunt van de Britse luchtmacht, Johan onderzocht enkele urban legends over het drama. “Er circuleerden enorm veel verhalen. Zo zou een Waregemnaar de aanval hebben uitgevoerd of was het een afrekening binnen de familie. Allemaal fake news”, zegt hij.

“Je mag ook niet vergeten dat de textielfabriek van Gernay vroeger een internationale reus was”, weet Marc. “Op een bepaald moment hadden ze het grootste weefgetouw ter wereld. De filmstudio’s in Hollywood waren klant. Het drama in 1943 had op diverse vlakken een grote invloed.”

Project op school

De auteurs zijn tevreden dat ze de jeugd weten te bereiken met de erfgoedprojecten rond Gernay. Sinds 2018 bevindt er zich een memoriaal op de voormalige site in de Olmstraat, gemaakt door leerlingen van het VTI. “Nu zijn de studenten Mode en Creatie van Campus Hemelvaart bezig met een fantastisch eindwerk. Ze gebruiken namelijk echte strepen stof van de fabriek, die wij verkregen via een oud-medewerker.”

Het boek bevat meer dan 200 illustraties, waarvan er honderd foto’s nog nooit eerder gepubliceerd werden. QR-codes leiden naar audiovisuele archiefstukken en informatie. Zo kan je onder meer de indrukwekkende begrafenisstoet bekijken.

De prijs van het werk bedraagt 30 euro, met verzending erbij 42 euro, en is verkrijgbaar bij de stadswinkel, de Standaard Boekhandel of bij de auteurs zelf viacrabeels.hillaert@skynet.be en johilwar@skynet.be.