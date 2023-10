Nieuw boek van Giovanni is een thriller

Giovanni Bultinck uit de Landstraat heeft onder het pseudoniem Giovanni J. Balto zijn zesde boek geschreven. Het verhaal speelt zich deels op de Noordpool af, vandaar de titel Over het ijs en ver weg. Maar ook Giovanni zelf begeeft zich op glad ijs, want de 24-jarige jongeman heeft zich voor het eerst aan een thriller gewaagd, een genre dat hij zich met de nodige inspanningen eigen heeft moeten maken.

Op de noordpool

Het boek gaat over de Tsjechische Cílinka, die het in 1929 aandurft om als hoofdmecanicien aan een expeditie met een zeppelin naar de Noordpool deel te nemen. Aan boord ontmoet ze tal van vreemde figuren. “Vooral de expeditieleider Lapêche zint haar niet door zijn rare karaktertrekjes en verdachte gedragingen”, licht Giovanni een tipje van de sluier op. “Van zodra ze merkt dat er een schrijnend gebrek aan professionalisme onder de crew is, vreest ze dat de vlucht ten dode opgeschreven is. Zal dit wel goed aflopen? En effectief: de zeppelin strandt op de Noordpool. Als gevolg van een ongeluk of sabotage? Vanaf dan wordt het een kwestie van overleven in allesbehalve evidente omstandigheden. Tussen de ijsberen en de poolvossen…”

Het boek telt 13 hoofdstukken en is bijna 200 bladzijden dik. Het bevat enkele illustraties, die net als het coverontwerp eveneens van de hand van Giovanni zijn.

Spanning opgebouwd

“Een thriller is een heel apart genre, waar ik vooraf veel over heb opgezocht”, aldus de jonge auteur. “Ik heb geprobeerd om de spanning op te bouwen naar het einde toe. Ik hoop dat de lezer vindt dat het me gelukt is. Ik ben niet snel tevreden. Als ik enkele bladzijden klaar heb, dan laat ik ze sudderen om ze een eind later te herlezen en eventueel wat te herwerken. En ik doe veel voorstudie, zodat alle details in het verhaal volledig kloppen.” (JS)

Over het ijs en ver weg, Giovanni J. Balto, 198 blz., 21,50 euro, www.boekscout.nl, info via taniadesmedt@msn.com.